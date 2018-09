Najbolja svjetska tenisačica odmara u Dubrovniku

Najbolja svjetska tenisačica Simona Halep (26) pauzu od turnira našla je u Hrvatskoj. Rumunjka je na Twitteru objavila fotografiju iz Dubrovnika, a kolege Bornu Čorića i Donnu Vekić pitala je znaju li gdje se nalazi.

Čorić je brzo odgovorio i napisao kako se nada da je Simona fan serije "Igra prijestolja". Usput ju je pozvao da dođe u Zadar, gdje ovog vikenda nastupa za našu reprezentaciju u sklopu Davis Cupa.

Hey @borna_coric and @DonnaVekic - let's see if you can guess where I am?! 😜 pic.twitter.com/85Mw77QVGP