Na svakom koncertu pretrči gotovo kilometražu L. Modrića i danas slavi 75. rođendan

Rasprava o tome jesu li Rolling Stonesi najveća rock-grupa svih vremena, ili su to ipak bili Beatlesi, trajat će sve dok se ovaj naš planet bude vrtio.

No, ruku na srce, pogledamo li danas gdje su članovi tih grupa, odgovor je samo jedan, unatoč pomahnitalim manijacima s pištoljima u ruci: najveći su još na sceni i praše kao ludi. Uvjerili su se u to i brojni Hrvati koji su lani bili u Spielbergu u Austriji, kao i oni koji pohode ovoljetnu turneju.

A čovjek koji na svakom koncertu pretrči gotovo kilometražu Luke Modrića na prosječnoj utakmici, koji uz to pleše i pjeva (a glas mu je nevjerojatno i savršeno očuvan) baš danas slavi 75. rođendan!

Foto: Reuters/Pixsell

No, tko je Mick Jagger? Podaci se znaju: rođen 26. srpnja 1943., u obitelji profesora, dječak koji je tijekom srednje škole sreo Keitha Richardsa i s njim ispisao glazbenu povijest 20. stoljeća. Zna se i sve o njegovim ljubavima, ženama, rastavama... Jedna od najboljih pikanterija iz tog dijela njegova života beskrajno je zabavna i potječe iz dana kada je zavodio supermodel Jerry Hall, koja mu je postala druga supruga. Ona je tada bila u strastvenoj vezi s Mickovim kolegom i prijateljem Bryanom Ferryjem, ali Mick je izgovorio ključnu rečenicu: “Pa nećeš se valjda zvati Jerry Ferry?”

Nije joj se omakla ta pogreška, a priča o tom zavođenju upisana je na listu dokaza Mickove pameti i domišljatosti. Mnogi svjedoče da je upravo on tvorac poslovnog čuda koje poznajemo kao najveću i najdugovječniju rock-instituciju, ali i korporaciju, da je on taj koji se, nakon početničkih lutanja, pobrinuo da Stonesi postanu multimiljunaši, koliko se god Keith izrugivao činjenici da je prihvatio plemićku titulu iz ruku kraljice Elizabete II.

Odnos te dvojice rock-velikana oduvijek je bio pun kontroverzi. Beskrajno su različiti, stalno su se svađali i razilazili, ali svih tih godina, unatoč izletima u samostalne projekte i druge medije (film, književnost), jedan bez drugoga ne mogu. Uvijek se iznova vraćaju tom zajedništvu svjesni da su zajedno najbolji i najjači. Brojne su stranice napisane o tome kako je upravo Keith najveća ljubav Micka Jaggera. No, bile su to blažene šezdesete kada je pravilo “svatko sa svakim” bilo gotovo način života, ne samo u rock’n’rollu. Mick nikada nije demantirao tvrdnje da su njegovi odnosi s muškarcima bili nešto više od provoda za jednu noć, kao ni tezu da je tijekom sedamdesetih bio u ozbiljnoj vezi s Davidom Bowiejem.

No, za ljubavnu vezu s Richardsom ne postoje dokazi iako danas ostavljaju dojam zajedljiva bračnog para koji je zlatni pir proslavio svađajući se i ne razgovarajući međusobno, baš kao što to u životu biva. Za razliku od nepostojećih dokaza o njihovoj ljubavi, vrlo su dobro dokumentirane (i zavedene u policijske zapisnike) priče o njihovim orgijama sa ženama. No, pišući o Micku u svojoj autobiografiji, Richards je na trenutke otvoreno otrovan i zločest, ali u konačnici i krajnje diskretan, tako da tajna o tome mrze li se ili vole ostaje neotkrivena i nakon više od pola stoljeća koliko Rolling Stonesi postoje i djeluju.

Foto: Reuters/Pixsell

Dok danas bude slavio rođendan okružen djecom i već podosta velikim unucima, Micku će u svjećice na torti pomoći puhati i jedan sasvim maleni dječak. Naime, roker ne posustaje ni na planu roditeljstva, pa je u prosincu 2016. dobio osmo dijete, u 73. godini. Sina Deverauxa rodila mu je 40 godina mlađa njujorška plesačica Melanie Hamrick, a Keith mu je umjesto čestitke javno predložio da “malo misli i na tu djecu i ode na vazektomiju”.

Droge su također tema o kojoj je Jagger otvoreno govorio, iako je u konzumaciji bio mnogo umjereniji od Richardsa, vjerojatno na oprez potaknut i sudbinom Briana Jonesa. Tog nevjerojatno talentiranog i karizmatičnog glazbenika Stonesi su morali otjerati iz sastava na vrhuncu slave jer se na njega nisu više mogli osloniti ni u studiju ni na sceni, a nekoliko mjeseci nakon toga, u srpnju 1969., okupili su se na njegovu sprovodu, nakon što je nađen mrtav kako pluta u bazenu svoje kuće.

Poslije su njemu u spomen u londonskom Hyde Parku održali nezaboravni koncert. I baš kao tada, Stonesi su na koncertima još uvijek sastav koji nije pametno zaobići. Mnogi su roditelji lani u Spielberg vodili svoju djecu uvjereni kako je to možda i posljednja prilika da čuju najboljeg rock-pjevača svih vremena uživo. Posljednja ipak nije bila jer bit će ih još. A tko ne vjeruje toj tvrdnji, neka posluša “Long Black Veil”, pjesmu koju je snimio s Chieftainsima, jednu od najljepših koje je ikada otpjevao.

