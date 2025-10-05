Muzeji koji mijenjaju način na koji doživljavamo umjetnost, povijest i prostor

Muzeji su danas puno više od mjesta na kojima se čuva i prikazuje umjetnost, oni su prostori koji pričaju priče, potiču na razmišljanje i stvaraju nova iskustva. Kroz arhitekturu, tehnologiju i sadržaj postaju živi organizmi koji se mijenjaju s vremenom i odražavaju društvo u kojem nastaju. Danas, kada se granice između umjetnosti, tehnologije i društvenih tema sve više brišu, muzeji diljem svijeta prolaze kroz transformaciju koja redefinira njihovu ulogu i značenje. Neki niču iz temelja kao monumentalni simboli kulture i identiteta, dok se drugi rađaju iz pažljivo obnovljenih povijesnih zgrada.