Muzej holokausta pozvao Kanyea Westa na edukaciju nakon antisemitskih poruka: 'Riječi su važne i imaju posljedice'

Nakon što je Američki židovski odbor u petak prozvao popularnog repera Kanyea Westa zbog objave na Instagramu u kojoj je insinuirao da repera Diddyja, čije je pravo ime Sean Combs, kontroliraju Židovi, društvena mreža Instagram u nedjelju je obrisala njegovu objavu te ograničila upotrebu zbog kršenja pravila.

Kao odgovor, West se na svom Twitter profilu požalio na Marka Zuckerberga. Među ostalim reper je na Twitteru napisao da će uskoro krenuti u ''defcon3 protiv Židova'', referirajući se na ljestvicu stanja spremnosti američke vojske poznate kao DEFCON. Objava je uskoro uklonjena, a Westu je i Twitter profil privremeno blokiran.

Nakon ovih upozorenja, reper je dobio poziv i od Muzeja holokausta iz Los Angelesa, koji mu je preporučio edukaciju.

- Riječi su važne i imaju posljedice. Pozivamo vas da nas posjetite u Muzeju holokausta u LA-u kako biste shvatili kako riječi mogu pokrenuti užasno nasilje i genocide - stoji u priopćenju muzeja.

- Holokaust je započeo samo riječima koje su nažalost rodile stereotipe, rasne i vjerske, i okrivljavanje drugih, što je dovelo do ubojstva šest milijuna Židova. U Muzeju holokausta u LA-u naša je misija komemorirati one koji su ubijeni, educirati o holokaustu i svim genocidima, uključujući genocid počinjen nad armenskim narodom (u koji bi bila uključena i vaša djeca) te stvoriti dostojanstveniji i humaniji svijet. Vaše riječi dopiru do milijuna, možete odabrati hoćete li ih potaknuti ili nadahnuti. Nalazimo se na adresi 100 The Grove Drive, Los Angeles, CA 90036 i dobrodošli ste u bilo koje vrijeme - zaključuje vodstvo muzeja.

Inače, prije tjedan dana Kanye je predstavio svoju YZY SZN 9 kolekciju u Parizu, gdje se pojavio u crnoj majici koja je na leđima imala natpis White Lives Matter, a s prednje strane sliku pokojnog pape Ivana Pavla II. Upravo ova majica bila je predmet poruka između Diddyja i Westa u razgovoru koji je on objavio na društvenim mrežama.

Dodajmo i da je popularni reper nakon svega viđen u izlasku s 20 godina mlađom manekenkom. Radi se o brazilskoj manekenki Juliani Nalu. Paparazzi su ih snimili dok su napuštali kino u Hollywoodu gdje su gledali film Triangle of Sadness švedskog redatelja Rubena Östlunda. Ovo im nije prvi zajednički izlazak, pišu strani mediji. Nije poznato kada se par upoznao niti otkad su u vezi. Juliana na Instagramu ima vojsku pratitelja od pola milijuna ljudi, a živi i radi u Los Angelesu.

