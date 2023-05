Momčilo Otašević podijelio urnebesan video s Anom Uršulom Najev, njezin glas nije nimalo anđeoski

Serija 'Kumovi' osvojila je srca mnogih gledatelja, a nedavno se pisali o jednoj sceni. Naime, scena u kojoj su glavni akteri bili Janko i Luce koje glume Momčilo Otašević i Ana Uršula Najev nedavno je posebno ganula gledatelje.U njoj smo imali priliku vidjeti Aninu izvedbu popularne pjesme "Žute dunje", koja je bila toliko snažna i nabijena strašću da Momčilo nije mogao suspregnuti suze. "Žute dunje za moga žutoga'' najavila je pjesmu Luce i gledatelje ostavila bez daha svojim anđeoskim glasom.

- To je pjesma nabijena tolikim emotivnim nabojem da svaki put kad je čujem suze same krenu. Nisu potrebne ni umjetne suze ni mentol - izjavio je Momčilo koji je iskreno plakao tijekom svih snimljenih repeticija.

No, sada je glumac na svojem Instagram storyju podijelio snimku urnebesne montaže te scene. Momčilo je objavio dio videa te poveznicu na cijelu montažu na YouTubeu u kojoj su likovima izmijenjeni glasovi te ne zvuči ni približno anđeoski kao u seriji (i uživo), a montaža je očigledno dobro nasmijala glumce, jer je poveznicu podijelio i Lovre Kondža koji u seriji glumi lik Martina Akrapa, Lucinog brata.

Foto: Instagram screenshot

Inače, glumci su i ranije pokazali kako smijeha ne nedostaje na snimanjima. Ana Uršula je tako nedavno na Instagramu pokazala jednu šaljivu fotografiju Momčila, a s njim su se ranije na setu našalili i drugi kolege, a snimku je tada na društvenim mrežama objavila mnogima omiljena Milica, odnosno glumica Petra Kraljev.

Podsjetimo, glumac je nedavno progovorio i o zdravlju i obitelji. ''Maša je lavica mala. Maša je živa, od akcije. I Jakša je, ali on je ipak malo mirniji. Kada skaču po trampolinu, ona može skakati 2 i pol sata, a on će nakon 15 minuta reći ne mogu više, pa će napraviti pauzu. On je valjda više na mene, da malo odmori'', otkrio je Momčilo detalj o svojoj djeci te kazao i kako je izgubio deset kilograma jer od svih obaveza na snimanjima i kod kuće zaboravi jesti.

VIDEO Kći Nede Ukraden: Stan koji dijelimo je toliko velik da se moramo dozivati mobitelima