Mladi glumac pronađen mrtav u svom stanu: 'Teško nam je u to povjerovati'

Popularni južnokorejski glumac Cha In Ha preminuo je u utorak u dobi od 27. godina, potvrdila je njegova agencija Fantagio.

Po pisanju medija tijelo je pronađeno u njegovu domu, a uzrok smrti još nije poznat.

"Žalosni smo jer moramo objaviti tešku i tragičnu vijest. Glumac Cha In Ha napustio nas je 3. prosinca i teško nam je u to povjerovati", stoji u priopćenju agencije.

Obitelj i prijatelji mole za privatnost dok policija ne istraži uzrok smrti, premda mediji nagađaju da je posrijedi samoubojstvo.

Cha je bio zvijezda filma "Love with Flaws" i član popularnog boy banda Support U. Godine 2017. proslavio se ulogom u kratkom filmu "You, Deep Inside of Me", a potom je glumio u "Miss Independent Jieun 2", "Degree od Love", "Work of Love" i "Are you human too?".

Riječ je o još jednoj u nizu tragičnih i iznenadnih smrti mladih južnokorejskih zvijezda u posljednjih sedam tjedana.

Prošli je mjesec u vlastitu stanu pronađeno tijelo tamošnje pop zvijezde, 28-godišnje Goo Hare, a tri godine mlađa pjevačica Sulli ranije je počinila samoubojstvo.