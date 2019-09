Mlada Slavonka osvaja estradu: Mentorirala ju Nina Badrić, a sad ju prepoznaju na ulici

Iako je napeto finale RTL-ova showa “Zvijezde” već mnogima palo u zaborav, jednoj posebnoj sudionici poslužilo je kao odskočna daska na putu ostvarenja snova. Andrea Kadić (19) iz Gundinaca pokraj Slavonskog Broda trećim mjestom u finalu showa itekako je opravdala novostečeni nadimak „slavonski slavuj“. Status slavonske mezimice potvrdio joj je i sam gradonačelnik Slavonskog Broda uručenjem posebnog priznanja u ime grada.

Ponos Slavonaca

– Moje iskustvo na “Zvijezdama” bilo je neprocjenjivo! Bila sam izvan sebe od sreće kad sam saznala da sam prošla audiciju. Nisam imala nikakvih posebnih očekivanja s obzirom na to da mi je to bio prvi kontakt s pozornicom i publikom u životu, ali na kraju sam ušla u top tri, što je za mene bio izvanredan uspjeh, pogotovo jer je konkurencija bila podosta jaka. Najveći motivator i, recimo, mentor bila mi je Nina Badrić koja mi je od djetinjstva idol i čije sam pjesme jako često pjevala po kući – kaže Andrea.

Budući da je za prijavu na show znala samo uža obitelj, za poznanike i sumještane njezino je pojavljivanje na malim ekranima bilo veliko iznenađenje koje je dočekano s oduševljenjem. Ponos Slavonaca na njihovu predstavnicu u showu rastao je svakim krugom u kojem je prolazila dalje do samog finala te je svakodnevno dobivala mnoge pozive i poruke podrške i navijanja. Sudjelovanje u showu „Zvijezde“ donijelo joj je i status male „zvijezde“ koju prepoznaju i zaustavljaju na ulici. S osmijehom prepričava da se mnoga djeca žele slikati s njom, a često je mole da s njima nešto i zapjeva „na suho“, što je ispunjava neopisivom srećom.

Umjesto ljetnog odmaranja i uživanja, Andrea se odlučila za radni tempo. Svoj prvi singl prepustila je rukama eminentnog trojca koji stoji iza mnogobrojnih hitova domaćih renomiranih pjevača – Marka Tomasovića, Štefanije Soldan i Aleksandra Valenčića.

Pogledajte spot za najnoviju Andreinu pjesmu.

Pjesma kao napisana za mene

– Nakon showa dobila sam mnoge ponude, ali ipak sam se odlučila za suradnju s ljudima koji su mi toliko pomogli, usmjerili me savjetima i bogatim iskustvom, da to ne mogu dovoljno opisati riječima. U pjesmu „Iz mog sna“ zaljubila sam se već na prve njezine taktove i znala sam da je to jednostavno pjesma kao napisana za mene. Najveći dokaz da sam donijela pravu odluku bili su pregledi audioverzije na YouTubeu koja je u mjesec dana dostigla brojku od 250 tisuća – otkriva mlada pjevačica.

Ovih dana Andrea je završila sa snimanjem spota za prvijenac čiji scenarij potpisuje Ana Ban, produkciju Ana Borić, a snimanje i montažu Marija Tadić.

– Scenarij spota prati tematiku pjesme koja govori o prijevari u ljubavnoj vezi. Moram posebno zahvaliti i ekipi iz A Most Unusual Gin Gardena što nam je ustupila svoj čaroban ambijent za snimanje dijelova spota koji se savršeno uklopio u priču te njihovu strpljenju i usluzi. Jedva čekam sa svima vama podijeliti naše malo remek-djelo i mislim da će se svatko moći naći što u riječima pjesme, što u scenama iz spota – kaže Andrea kojoj je najveća želja raditi pjesme u kojima će se mnogi prepoznati.