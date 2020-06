Miro i Marko iz 'Života na vagi' objavili zajedničku fotografiju: Vi ste se prepolovili

Show "Život na vagi" promijenio je fizički izgled ali i život brojnim natjecateljima, a među njima su i Marko Kregar i Miro Bajlo koji su u showu drastično smršavjeli. Marko i Miro bili su natjecatelji treće sezone ovog showa, a Marko se fotografijom na Instagramu pohvalio kako su on i Miro i dalje fit te se očito pridržavaju navika koje su stekli u showu.

Foto: Instagram

- Kad brat dođe u Zagreb slika mora pasti... Zgodni i poslije korone, ni korona nas nije uspjela zeznuti! - napisao je Marko uz fotografiju s Mirom i dodao je hashtag zdrav život postaje navika. Dečki u dobili kompliment za svoj izgled i obožavatelj koji ih je pohvalio napisao je kako su se prepolovili. Miro je u showu izgubio 42 kilograma, a marljivo je na svojoj liniji nastavio raditi i nakon ispadanja iz showa. Njegovo zdravstveno stanje bilo je narušeno prije showa jer je prebolio plućnu emboliju, ali unatoč zdravstvenim problemima Miro je odlučio stati na kraj višku kilograma baš kao i Marko. On je prije dvije godine u show ušao sa 170 kilograma, a u finalu je imao 111 kilograma. Nedavno se pohvalio kako sada ima 109,2 kilograma te mu je cilj doći do 100 kilograma.

- Prošle su dvije godine a ja nisam vratio ni kilograma od finala. U finalu sam imao 111,3 kilograma, a sada imam 109,7 kilograma. E to je ono što me drži i ne da idem prema nazad. Samo naprijed i guram k cilju. Zato zapamtite uvijek kad poželite odustati sjetite se što ste sve prošli da biste napravili svoj rezultat, koliko ste se odricali svega i koliko ste znoja prolili...Zato budite hrabri i ne dajte kilama da vas muče kao što su nekada mene. Vjerujte ja znam najbolje kako je to. Samo hrabro, idemo dalje. - poručio je Marko.

VIDEO Sve ljubavi Severine Kojić