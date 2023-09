Milena htjela potjerati Klaru iz autobusa, a onda iznenadila izjavom: 'Osjećam energiju u svojim silikonima'

Kandidatkinje nove sezone showa 'Ljubav je na selu' opustile su se u busu, plesale i zapjevale prije upoznavanja farmera, a krenule su i rasprave o njihovim šansama.

Mileni iz Stuttgarta pažnju je okupirala Klara Perko iz Duisburga. "Čuva energiju za Antu. Ova će me zeznuti. Ova mi je velika konkurencija", rekla je Milena Klari koja je poznata gledateljima po sudjelovanju u 'Gospodinu Savršenom'.

"Vanka, vanka", govorila je Milena kroz smijeh Klari i potom pokazala prstima srce. "Ante, volim te", poručila mu je na engleskom jeziku. Klara je rekla da ga ona ne voli.

Foto: RTL

"Ti ne? Ante, jesi čuo?", rekla je Milena. "Kako ga voliš kad ga nisi vidjela?", pitala ju je Klara. Milena joj je objasnila da je. "Osjećam ga najviše u mojim silikonima, tresu mi se", istaknula je. Anti je pisala i. "Odabrala sam Antu vodeći se svojom intuicijom. Budući da je on Mediteranac, onda se tu mogu očekivati razni zapleti i raspleti. Svoje srce nisam već dugo nikome dala. Bit će mi čast dati ga Anti. Uglavnom, susret će biti pun drame i komedije", otkrila je.

"Osjećam to more i ljepotu Dalmacije u tom čovjeku. To more koje je ispralo tog čovjeka i tu dušu koja se otvara na suncu. Te lijepe ruke koje su dirale svu tu sol. Osjećam da će ta neka međusobna energija između mene i Ante proraditi i pogotovo da će se njegova srčana čakra otvoriti prema meni i prema mom trećem oku. Anti pripadaju zadnje stranice moje knjige", objasnila je Milena koja je rodom iz Dalmacije.

Jasmina je inspirirana ljubavi napisala i pjesmu. "Neka gori zemlja, neka puca kamen, makar bio do Boga daleko, srce će do srca da pronađe plamen", izrecitirala je.

Foto: RTL

