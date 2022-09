Melinda razočarala mamu Mirjanu: 'Bilo mi je teško jer nisam to sama odlučila napraviti nego se to tražilo od mene'

U showu 'Ženim sina?' pripreme za svadbe još uvijek su u tijeku, a mama Mirjana pred djevojke je odlučila staviti novi izazov u nadi da će ishod kristalizirati odluku o nadolazećim eliminacijama.

Velika je stvar postati finalistica, pa će tako u skladu sa zadatkom da sinu isplanira svadbu mama Mirjana djevojke zamoliti da napišu bračne zavjete i predbračne ugovore. Djevojke će se ozbiljno uhvatiti zadatka i s pregršt inspiracije pisati svoje bračne zavjete. No, problem će stvoriti Melinda koja nije spremna podijeliti svoje osjećaje s drugima. „Meni je težak taj zadatak jer nisam to sama odlučila napraviti nego se to tražilo od mene“, požalit će se Melinda koja unatoč riziku da razočara mamu Mirjanu neće izvršiti zadatak.

Djevojke će po završetku zadatka mami Mirjani čitati svoje zavjete koji će je nasmijati i raznježiti, a Melinda će joj pokazati samo papir s natpisom „Neću reći“ koji će mamu Mirjanu neugodno iznenaditi. „Jako ste lijepo sročile, ti si uopće nisi dala na maštu ništa“, poručit će Melindi koja je odmalena naučena potpuno skrivati svoje emocije. „Ja sam mislila da sam izašla malo iz svoga kamena, iz svoje školjke, ali očito nisam. Ne ide mi baš. Ja se nadam da netko može doprijeti do mene, ali gdje je taj netko?“, zapitat će se Melinda koja je svjesna da neizvršavanje zadatka može negativno utjecati ne samo na mamin, već i Antonijev dojam.

Iako iz gotovo svakog zadatka iskoči novi problem s Melindom, ostaje za vidjeti što će o tome misliti Antonio. Hoće li Melindin čvrsti stav utjecati na odluku o finalisticama, doznajte u večerašnjoj epizodi showa 'Ženim sina?'.

