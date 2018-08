Meghan na meti kritika zbog nezgode na vjenčanju prijatelja

Niti najmanja pogreška ne prođe nezabilježeno kada je u pitanju Meghan Markle.

Vojvotkinja od Sussexa proslavila je svoj 37. rođendan na vjenčanju najboljeg prijatelja princa Harryja, Charlieja van Straubenzeea.

You guys HAVE to read this brilliant article by Janine Puhak over at https://t.co/EmaUQfsVQw about how Meghan Markle accidentally revealed 3 square inches of her bra to the public. Hopefully no one was injured, but the story is still developing...https://t.co/2C2BwKuy1K