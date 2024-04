Matea bez dlake na jeziku: 'Alex je kao žena u PMS-u, malo je nervozan, malo je gladan...'

Nakon što su još jednom nominirali Alexa, natjecatelji će pokušati objasniti što ih to kod njega smeta zbog čega je zaslužio završiti u napetom i neizvjesnom eliminacijskom izazovu. Nancy, koja ga je do sada branila i nije htjela glasati za njega, na zadnjem se plemenskom vijeću predomislila. Priznat će da osjeća negativnu energiju s Alexove strane, opažajući kako joj on često odbrusi kada mu postavi pitanje. No, nije sama u svojim primjedbama. I Matea primjećuje slične obrasce u ponašanju te opisuje Alexa kao "ženu u PMS-u", ističući njegovu promjenjivu narav koja varira od nervoze do gladovanja, usamljenosti i druželjubivosti. „Alex je kao žena u PMS-u. Malo je nervozan, malo je gladan, malo je sam, malo je sa svima. Nikako da procijenimo kad je dobar s nama, kad nije“, reći će Matea.

Osim međuljudskih odnosa, plavi tim sada brine i natjecanje za plemenski imunitet. Nakon tri uzastopna gubitka na igri za popularni plemenac, kako ga često zovu, Luka se nada da će plavi tim ovoga puta ipak pobijediti. Na vodenom poligonu, potrebno je osvojiti osam bodova. Luka i Stefan otvorit će igru u kojoj se nitko više neće štedjeti.

Koji će tim pobijediti, a koji će biti gubitnički i time morati na plemensko vijeće, ne propustite doznati u novoj uzbudljivoj epizodi Survivora.

