Mate Bulić proslavio rođendan: "Lijepo je ponovno slaviti u krugu obitelji, samo nek je zdravlja'

Pjevač Mate Bulić na društvenim je mrežama objavio fotografiju s proslave 65. rođendana. Pozirao je sa suprugom Zdravkom i rođendanskom tortom i zahvalio obožavateljima na čestitkama.

- Hvala vam od srca na čestitkama. Lijepo je ponovno slaviti u krugu obitelji. Samo nek je zdravlja, a vjerujte bit će uskoro i pjesme. Voli vas vaš Mate- napisao je glazbenik, a ubrzo su se u komentarima nanizale brojne čestitke i lijepe želje obožavatelja.

"Sretan rođendan legendo", "Sretno i još puno ljeta","Čestitke i puno zdravlja", "Želim vam sve najbolje, najviše zdravlja", "Puno zdravlja, sreće i veselja", "Sve najbolje od srca", "Mate sve nabolje, živjeli", "Živio ti nama", pisali su pratitelji.

Podsjetimo, Mate se mjesecima borio s korona virusom, a potom su uslijedili mjeseci oporavka u bolnici, a zatim i na kućnoj njezi. Mate i danas osjeća posljedice bolesti, još uvijek otežano diše, no puno je bolje i nada se da će se uskoro vratiti svojoj vjernoj publici, a o svemu je progovorio u intervjuu za Večernji list.

-Polako se vraćam svakodnevnom životu. Kada sam izašao iz bolnice, imao sam štake, kolica i druga pomagala. Praktički sam napola bio invalid. No to se poboljšavalo svakim danom jer sam radio vježbe koje su mi rekli da radim u bolnici. Došao sam k svom fizioterapeutu Dini koji ima ordinaciju u mom kvartu. Rekao mi je da neće dolaziti k meni, nego da želi da došetam svaki dan do njega i da jednog dana odšetam kao zdrav čovjek. Iz dana u dan sve sam bolje i bolje napredovao tako da sad jedan dan idem k njemu, a drugi dan vježbam doma. Svaki dan sam pod maksimalnim opterećenjem i to mi čini zadovoljstvo jer osjećam da se polako vraćam svom starom životu- rekao je Mate.

