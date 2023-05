Marina otvorila dušu nakon povratka u Split: 'Voljela bih da sam se zaljubila u showu'

Marina Ivić Pivalica (36), jedna od najoimiljenijih natjecateljica ovogodišnjeg Survivora, vratila se u Split nakon što je ispala u ovogodišnjem showu. Fitness trenerica i fizioterapeutkinja iz Dominikanske Republike došla je lakša za sedam kilograma. U razgovoru za Slobodnu Dalmaciju kazala je kako misli da ju je činjenica da je bez dlake na jeziku možda najviše koštala ispadanja.

- Uvijek biram ono što jesam, kakva sam doma takva sam bila i tamo. Svi moji su mi rekli da sam to bila prava ja, Marina kakvu oni poznaju. Stvarno nisam imala strategiju, došla sam se tamo boriti i igrala pošteno. Ne bih napustila Hrvatsku da nisam posložila sve stvari, bilo je to iscrpljujuće za jednu majku i poduzetnicu, puno teže nego drugim kandidatima koji nisu zaposleni, kazala je vlasnica fitness centra i dodala kako joj je najviše nedostajao sedmogodišnji sin Gabriel, zbog kojeg je često plakala pred kamerama.

- Rečeno mi je da dijete ima drugi stupanj krvarenja na mozgu, zbog kojeg će potencijalno imati neki stupanj retardacije. Ta prva godina njegova života bila je užasno stresna, tužna i neizvjesna. S obzirom na to da sam fizioterapeut, puno sam s njim vježbala i vodila ga na vježbe u bolnicu. Na posljednjem pregledu kod fizijatra zaključeno je da će biti sve u redu jer su psihomotoričke vještine u skladu s dobi djeteta. Mislim da smo zbog toga toliko povezani. Kažu da je najljepši period u životu kad rodiš dijete, meni je nažalost to iskustvo bilo stresno i tužno. Svaki njegov udarac u glavu dok je puzao, mi bi završili u bolnici. Možete misliti kako sam se onda osjećala kad sam doznala da će sve na kraju biti u redu. Pao mi je kamen sa srca kad su mi liječnici to rekli - rekla je Marina koja je trenutačno u procesu rastave s Gabrielovim ocem. Osvrnula se i na kandidate u showu.

- Stali su mi na žulj, ali nisam zlopamtilo i sa svima bih normalno popričala. S Norom sam odmah kliknula i njena me priča taknula u srce, a onda mi je zabila nož u leđa kad me nominirala. Leo me nekako najviše razočarao, jer kod njega nema ni ‘m‘ od muškarca iako se predstavio kao sportaš, boksač... Nevidljiv je tamo, ne sudjeluje u pričama, a ja ne volim takve ljude, volim znati na čemu sam - kaže Marina koja bi voljela da pobjedu iz plavog tima odnesu Denis ili David. Komentirala je i činjneicu da je pred kamerama rekla kako između Antonije i Lea nešto ima te da Sanja ‘smrdi kao kontejner‘.

- Ne vidim ništa loše u tome ako je netko zaljubljen. I ja bih voljela da sam se zaljubila u Survivoru, što bi mi falilo... Što se tiče Sanje, nisam to rekla s namjerom da uvrijedim curu, a to što sam kazala živa je istina. Nemam joj se namjeru ispričavati, jer je i ona svašta o meni govorila. Stalno je imala neke pritužbe, tračala me i neprestalno tražila moju pažnju.

Kritike je, kaže, ne pogađaju, ionako dobiva samo pozitivne komentare.

- Ljudi su oduševljeni, govore mi da sam im bila favorit, kako su im djeca plakala kad sam ispala. Simpatično mi je to jer nisam zabrijala da sam neka faca, ali drago mi je ako sam djeci postala uzor. U Srbiji me vole još više nego u Splitu, valjda zato jer sam Dalmatinka, rekla je Marina.

