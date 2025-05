Marina Orsag slavi 20 godina karijere: 'Vjerujem da humorom mijenjam stvari u društvu, pa i kroz LGBT teme'

Najpoznatija hrvatska stand-up komičarka Marina Orsag velikim će tulumom 9. svibnja u Boćarskom domu proslaviti 20 godina karijere. Dvadeset godina na pozornici, tisuće nastupa diljem regije i Europe, bezbroj sati smijeha, ali i hrabrosti da se probijaju granice – sve to stoji iza imena Marine Orsag, pionirke hrvatske stand-up scene i jedne od najprepoznatljivijih komičarki u regiji.

Kako ste zamislili tulum, što nas sve očekuje? Ovo slavlje zamislila sam kao pravi miks svega što sam voljela i radila u ovih 20 godina – stand-up, glazba, skečevi, zabava i puno smijeha. Bit će to večer koja okuplja ljude s kojima sam se povezala kroz godine rada: kolege komičare iz regije, drage suradnike, prijatelje i publiku. Program će biti dinamičan, od roasta i stand-upa, preko glazbenih točaka u kojima sudjeluju divni izvođači poput Zdenke Kovačiček, Nede Parmać, Meritas, Remi, pa sve do DJ partyja koji će nas rasplesati do kasno u noć. Skečevi i video materijali dodat će još jednu dimenziju cijelom događaju, a sve to pratit će opušten i zabavan voditeljski dio. Želim da to bude jedna šarena večer zabave i zapravo jedan jako dobar tulum. Iako je u Zagrebu, pozvani su svi kojima nije daleko doći. Drago mi je što sam, zahvaljujući dragim sponzorima koji me prate kroz moj put, pa tako i sada, uspjela osigurati vrlo prihvatljivu cijenu ulaznice za ovako veliki događaj.

Možete li se prisjetiti trenutka kada ste shvatili da želite živjeti od stand-up komedije? Je li to bio specifičan nastup ili osjećaj koji je rastao s vremenom? Da se želim baviti stand-up komedijom shvatila sam onda kada sam prvi put vidjela taj oblik umjetničkog izražavanja, a shvatila sam da želim živjeti od stand-up komedije nakon prvog nastupa pred javnom publikom. Osjećaj je bio kao da sam došla doma i, bez obzira na tremu, nervozu i početnu nesigurnost, vrlo jasno saznanje da je to – to, kao neki klik u glavi koji je rekao: "Okej, sad znaš što želiš raditi u životu i sada radi na tome." Osjećaj nakon toga bio je samo sve jači, pogotovo nakon shvaćanja da zaista mogu živjeti od toga, što se dogodilo već nekih godinu i pol nakon prvog nastupa. Naravno, uz veliki trud i rad, kako na sebi tako i na izgradnji same scene.

Kao osnivačica prvog comedy cluba u Hrvatskoj, Studija Smijeha, kako je izgledao proces od ideje do realizacije? Kakvi su bili izazovi u tom početnom razdoblju? Iako sam o klubu maštala od početka scene, konkretna ideja i želja za klubom pojavila se kada sam nakon četiri godine radionica i večeri otvorenog mikrofona skupila dovoljno kvalitetnih komičara, te kroz naše nastupe shvatila da imamo dovoljno programa za četiri večeri tjedno. Paralelno s tim, pokrenula sam suradnju s regionalnim scenama, što bi značilo da bi nam oni popunili ostatak tjednog programa, a i publika je do tada dovoljno narasla da napuni klub šest do sedam dana u tjednu kroz godinu. Proces otvaranja kluba trajao je oko godinu dana i zahtijevao je neprestani rad bez radnog vremena s moje strane te određenu uključenost komičara, ne samo u nastupima već i u drugim stvarima. Izazovi kroz proces otvaranja prvog kluba bili su razni, poprilično isti ili slični kao i kod otvaranja bilo čega, uz nekoliko “novih” situacija jer je to ipak bila potpuno nova disciplina.

Gledajući unazad na svojih 20 godina karijere, postoji li trenutak koji biste izdvojili kao prekretnicu, kada ste shvatili da ste postigli ono što ste željeli? Puno je takvih trenutaka. Što se tiče mog rada izvan pozornice, prekretnice su pokretanje redovnih open mic večeri i radionica, prvi festival, prva turneja u više od 20 gradova, otvaranje prvog comedy cluba, pokretanje splitske scene, prvi TV show… Smatram da je sav taj rad kulminirao jednom od najvećih prekretnica – prvim stand-up comedy showom u Lisinskom 2016. godine, pod nazivom Best of regional Stand-up Comedy show, koji je rasprodan u nekoliko dana. Kao izvođačica i komičarka, s obzirom na to da sam se više bavila scenom, a ne svojom karijerom, još nisam postigla sve ono što sam u potpunosti htjela, ali svakako je također bilo nekoliko prekretnica. Osvajanje nagrade publike na prestižnom LENT festivalu, javno outanje koje mi je podiglo samo izvođenje na novu razinu iskrenosti s publikom, ulazak u top 10 komičara/ki svijeta u Montreuxu, Švicarska, nastupi na engleskom jeziku, TEDx govor i sudjelovanje u pjevačkim showovima zbog nekih strahova iz djetinjstva. Također je važna prekretnica za mene bila to što sam se više okrenula prema društveno odgovornom humoru sa showovima poput “KAJ BRE?!” i “Šarena ovca obitelji”, što je dovelo do dobivanja nagrade Europskog heroja humora u Amsterdamu. Svakako i sami prvi nastup smatram prekretnicom, jer shvatiti da imaš talent i priliku da možeš, više nego u redu, živjeti od onoga što obožavaš raditi, zaista je privilegija.

Koji je nastup u vašoj karijeri bio najluđi i najsmješniji, onaj koji vam se činio toliko nevjerojatnim da ste pomislili: 'Da, ovo mi se stvarno događa'? S obzirom na to da je nastupa tijekom karijere bilo zaista jako, jako puno, tako je i takvih momenata i nastupa bilo poprilično. Iako dosta takvih nastupa spada u velike dvorane koje same po sebi imaju wow osjećaj zbog veličine publike, često su takvi nastupi i u malim klubovima gdje se stvori takva energija da kasnije na krilima ideš kući. Ali evo, ako baš treba izdvojiti neke, jedan je definitivno na gala večeri u Montreuxu u Švicarskoj gdje smo izlazili uz neke fensi efekte, mega najavu, svatko je imao svoj vlastiti mikrofon na kojem je pisalo ime i prezime, u backstageu smo imali dvije maserke ako se umorimo, i uz to pet dana hotela s pet zvjezdica sa svim obrocima i izletima plaćenima, i tamo u toj cijeloj priči nekoliko komičara i komičarki iz cijelog svijeta i ja. Spomenula bih i nastup na kraju kojeg sam se outala na festivalu u Beogradu, koji je prošao fenomenalno i reakcije publike su bile predivne, i nakon kojeg sam samo od šoka, ali pozitivnog, “pobjegla” u backstage i tek nakon dvije minute shvatila da publika i dalje plješće dok kolega Aleksandar, koji je vodio, stoji na pozornici, i sjećam se da sam pomislila da je nemoguće da još uvijek plješću meni i nisam se vratila na pozornicu, a oni su nastavili vikati i pljeskati još neko vrijeme. Nakon najave sljedećeg izvođača, Aleksandar je došao do mene s rečenicom: “Što nisi izašla još jednom se pokloniti, publika vrišti i plješće i čeka da se vratiš, a ti ništa.” A ja od divlje energije i pozitivnog šoka sjedim iza “odrezanih” nogu.

Tijekom kandidature Tonina Picule za gradonačelnika Velike Gorice imali ste priliku raditi "roast" (šale na njegov račun, op.a). Kako je izgledao taj proces i što se događalo iza kulisa? Hahaha, da, taj događaj bio je u prvoj godini moje karijere, tako da je bio puno blaži od onoga što roast inače jest, ali bez obzira na to rekli smo određene oštre stvari. Atmosfera je, unatoč tome, bila zaista super, zato smo i bili angažirani da ih zafrkavamo kroz kritike, jer je gospodin Picula shvatio da je humor odličan način da se približi ljudima, pogotovo ako pokažeš da se znaš šaliti na svoj račun. Ono što je bio puno veći, duži i zanimljiviji proces je kada smo u Studiju Smijeha 2019. godine, za vrijeme predizborne kampanje za parlamentarne izbore, radili roast kandidata na izborima. Poslali smo javni poziv, kao i poziv e-mailovima svim kandidatima i političkim strankama, međutim nisu se, naravno, svi odazvali. Oni koji jesu bili su Nikola Grmoja, Gordan Maras, Dalija Orešković, Tomislav Tomašević, Rada Borić, Matija Posavec i Nenad Matić, a oni koji su ih duhovito kritizirali bili su Tamara Puhovski, Borna Sor i Domagoj Zovak uz moje vođenje programa. Večer je bila odlična i možda jednog dana i objavimo snimku tog roasta. Kad nastupi zastara, hahahaha.

Outanje pred 900 ljudi u Beogradu, usred osjetljive političke situacije, bilo je veliki trenutak. Koji su bili vaši osjećaji prije, tijekom i nakon nastupa? Iskreno, prije nastupa nisam mislila da ću to reći na pozornici. Već sam se tada bila outala u Hrvatskoj, ali još ne u Srbiji, iako me publika tamo zaista voli i odlično prihvaća, nije mi bilo u planu niti tu večer. Međutim, tijekom nastupa ta ljubav i atmosfera između mene i beogradske publike došla je do nevjerojatne razine, a kako volim koristiti humor za tzv. artivizam i digli su mi tlak neredi oko Pridea u Beogradu i otkazivanje istog, samo sam na kraju nastupa doviknula producentici Milici koja je sjedila na balkonu dvorane: “Je l’ smem?” Ona je viknula: “Smeš!” – točno znajući na što mislim, i ja sam se outala, publika je eksplodirala od aplauza, jedan lik iz prvog reda doviknuo je: “Vidi kakva mu*a u Hrvatice!”, ja sam odradila još par minuta na LGBT temu i otišla s pozornice. Kako sam se odmah nakon osjećala već sam opisala gore, a nakon što je završila cijela večer i kad sam izašla na hodnik gdje je publika izlazila, pljesak je ponovo krenuo i prišla mi je jedna baka, zagrlila me čvrsto i rekla: “Da mi je netko rekao da ću ovo doživjeti usred Beograda i to još od Hrvatice, ne bih vjerovala. Hvala vam.” Bila sam, naravno, u divnom plutajućem osjećaju cijelu večer i još dugo nakon toga.

Kako gledate na svoj doprinos u osvještavanju društva o LGBT+ temama kroz humor, osobito kroz projekt 'Šarena ovca obitelji'? Po svemu što doživim i vidim tijekom i nakon tih nastupa, te uz moju javnu prisutnost, vjerujem da je moj doprinos na sasvim pristojnoj razini. Vjerujem da svojim nastupima kroz humor na razne teme, pa i LGBT teme, zaista mijenjam određene stvari u društvu i za to, uživo, često imam potvrde. Podijelit ću dvije od mnogih situacija koje su se dogodile tijekom ili nakon showa. Prva situacija je za vrijeme referenduma ZA ili PROTIV. Imali smo nastup par dana pred sam referendum u Zaboku i kako je atmosfera ponovo bila super, meni neki vrag nije dao mira i morala sam malo o LGBT tematici i cijeloj toj situaciji. Nakon nastupa došla sam doma i stigla mi je poruka na FB stranicu od jednog mladića od tada devetnaest godina. Poruka je glasila: “Bok, bio sam na tvom nastupu večeras i iskreno do tada nisam imao nikakvu namjeru izaći na referendum i glasati, a i da jesam, glasao bih ZA. Međutim, nakon tvog nastupa večeras, sigurno ću ići glasati i sigurno ću zaokružiti PROTIV.” Meni je srce bilo kao kuća. Druga situacija, u Beogradu nakon nastupa, dolazi jedan stariji gospodin do mene, sav uzbuđen, i zamoli me da dođem do stola gdje on sjedi sa svojom kćeri i ženom i da popijem piće s njima. Upozna me sa ženom i kćeri koje se predstave i nasmiju, ali su im izrazi lica čudni i pomalo u šoku. On sa mnom priča, smije se, grli me, njih dvije se i dalje smješkaju i čudne su. U jednom trenu on odlazi do šanka po piće, ja se okrećem prema njima i njih dvije kao iz topa: “E, znači, mi smo u potpunom šoku. Mi se već godinama s njim svađamo oko toga da LGBT ljudi nisu bolesni, da ih ne treba zatvoriti u ćelije, da su i to ljudi i da to nije ništa nenormalno. Godinama se svađamo! Da bi se večeras, tijekom tvog nastupa, on u jednom trenu samo okrenuo prema nama i rekao: ‘Imale ste pravo, LGBT ljudi uopće nisu bolesni, baš su super’, i nastavio te gledati. I sad te još i pozvao za stol. Pa ne vjerujemo.”

Mnogo roditelja dolazi na vaše nastupe kako bi razgovarali o svojoj LGBT+ djeci. Kakav utjecaj to ima na vas kao osobu i umjetnicu? To je predivan osjećaj. Shvatiti da svojim nastupima i osobnošću možeš pridonijeti tome da se netko osjeća lakše, bolje zbog onoga što jest, da neki ljudi požele biti bolji prema svojoj djeci pa dođu na tvoj nastup kako bi poslije pričali s tobom o cijeloj situaciji koju proživljavaju i tražili savjet, zaista je neopisiv osjećaj i velika životna privilegija, i zahvalna sam za svaku takvu priliku i situaciju. Kao osobi mi to jako puno znači i sigurno mi pomaže nositi se s onom ružnom stranom toga, vrijeđanjem i prijetnjama, a kao umjetnicu me ohrabruje da se još više bavim takvim temama, iako moram primijetiti da je situacija i atmosfera u državi gora oko toga svega nego što je bila prije nekoliko godina, pa je to još možda sada i potrebnije, iako zasigurno upravo zbog toga i teže.

Kako biste usporedili stand-up scenu u Hrvatskoj iz 2005. godine i danas? Koje su najveće promjene koje ste primijetili tijekom godina? Sama činjenica da stand-up comedy scena 2005. nije niti postojala jer nas je bilo samo pet i nastupali smo par puta tijekom mjeseca na par lokacija, a danas nas je preko dvadeset i nastupa se oko sto puta mjesečno po cijeloj Hrvatskoj, regiji i Europi, već je dovoljno velika razlika i usporedba. Najveće promjene su definitivno bile one prekretnice koje sam nabrojala, a što se tiče promjena u smislu samih nastupa, tu bih primijetila najveću razliku u tome što je u prvih desetak godina stand-up komedija bila nešto intelektualno, nešto potpuno drugačije od onoga što ljudi imaju prilike vidjeti na televiziji, te nekako sofisticiraniji humor i kritički glas naroda sa sadržajem. Danas, kako je scena puno šira, nažalost je veći fokus na prvoloptaški humor s ne tako intelektualnim temama, bez neke pretjerane društvene odgovornosti, s manje sadržaja i više improvizacije s publikom koja, po mom mišljenju, ne može proizvesti dovoljno kvalitetnog sadržaja tijekom cijele večeri.

Unatoč osobnim izazovima, poput borbe s depresijom, nastavili ste uspješno graditi svoju karijeru. Što vas motivira da nastavite raditi i širiti humor u društvu kada je teško?

Baviti se iskreno i kako spada stand-up komedijom znači živjeti je. Kao što sam već rekla, na pozornici se osjećam kao doma i zapravo većina nas koji se bavimo stand-up komedijom doživljavamo je kao neku terapiju. Tako da kad zapravo shvatiš da je ponekad u tim teškim trenucima publika tebi potrebnija nego ti njima, lakše ti je popeti se na pozornicu i nekako se stvori jedna lijepa energija tijekom nastupa. Dosta često i kažeš publici što te muči i od toga napraviš foru. Život je pun i crnog humora. U zadnje četiri godine doživjela sam potres, zatvorila klub, prodavala i kupovala stan, pokopala baku, mamu i očuha, a lik koji je skrivio smrt moje majke još nije u zatvoru. Da nemam nastupe, publiku i njihov smijeh, ljubav i energiju, divne ljude oko sebe, ne znam što bih. Što se tiče rada kroz trenutnu situaciju, gubitak majke i sve što kao obitelj proživljavamo nakon toga, nekako se vodim time da je moja mama zaista obožavala ovo čime se bavim i bila sastavni dio izgradnje scene. Rješavala je puno toga što nam je falilo, vozila komičare na razne nastupe izvan Zagreba i bila divna prema njima na razne načine. Bila je praktički inventar kluba, uvijek tu za što god treba i ogromna podrška meni. I znam da bi ona bila jako ljuta da dopustim da mi sve to što se dogodilo uništi duh i ono što volim, i čvrsto je osjećam uz sebe na pozornici, kao i tijekom pripremanja ovog slavlja koje svakako neće biti isto bez nje.

Vaša karijera obuhvaća razne događaje – od nastupa u Celebrity Big Brotheru, sudjelovanja u TLZP-u, do nastupa Kiće Slabinca i Zdenke Kovačiček u Studiju Smijeha. Također su Tereza Kesovija i Josipa Lisac došle u klub na nastupe. Koja vam je suradnja ili anegdota najdraža i zašto? U TLZP-u i Zvijezde pjevaju bilo mi je odlično sudjelovati jer sam se neizmjerno zabavila i uspjela pokazati da s vremena na vrijeme mogu nešto i otpjevati, i tamo se svašta izdogađalo, a dosta toga je na društvenim mrežama. Ali kad ste već spomenuli ove starije legende estrade, ima nekih anegdota koje nisu u showu. Recimo, kada sam organizirala slavonsku stand-up večer u klubu, došla sam na ideju da pozovem Kiću Slabinca da nastupa kao pjevački gost. On je na prvu s oduševljenjem pristao i nije samo pjevao već je bio jako komičan i zabavan. I neizmjerno vitalan za svoje godine. Usred pjevanja neke rock pjesme, sa tada svojih sedamdesetak godina, skočio je s metar visoke pozornice ispred prvog reda. Ja sam se ustala iz zadnjeg reda misleći da se tko zna što dogodilo jer je na sekundu nestao ispod glava publike, a on je samo iskočio i nastavio plesati i pjevati. Prije njega nastupao je Dejan Đerić kao gost iz Srbije koji je tijekom svog nastupa rekao da je fasciniran činjenicom što su ljudi oduševljeni da je došao Kićo Slabinac, a on nema pojma tko je on uopće. Nakon njega najavila sam Kiću i on se popeo te s vrlo duhovitim stavom rekao: “Samo da nešto kažem onom dečku što je rekao da ne zna tko sam ja. Pitaj mamu. Mama zna.” I svi smo se počeli smijati jer je to bio takav “roast” od strane Kiće koji nitko nije očekivao. Zdenka Kovačiček je također nastupala u Studiju i to smo imali pola-pola s njom show i jako smo se zabavili tijekom i nakon, te je ostala do danas uz nas i nastupat će i u Boćarskom. Josipu sam imala čast upoznati na snimanju novogodišnjeg programa na HRT-u, nakon čega je i došla u Studio Smijeha na nastup i snimila nam odličan video za klub koji možete vidjeti na YouTubeu. S Terezom mi je presmiješna anegdota kada je tijekom svog nastupa Igor Drljo imao nešto o svom spolovilu jer je zaista imao nezgodu i onda je, između ostalog, morao pokazati i određene pokrete, a Tereza sjedi u prvom redu. Iako je znao to, u jednom trenutku ju je tijekom određenog pokreta ugledao, postao svjesniji nje i samo izgovorio: “Ajme ljudi, pa ja ovdje dr*am pred Terezom Kesovijom!” I Tereza i publika su se nasmijali i zapljeskali. Nakon showa čestitala nam je i rekla kako joj je odličan humor u kojem možeš reći sve što želiš i imaš demokratski način izražavanja, pritom ne misleći samo na psovke.

U svojoj karijeri susreli ste se s mnogim izazovima, uključujući i neugodne situacije s kolegama iz industrije. Kako danas gledate na te odnose i kako ste uspjeli zadržati pozitivan stav prema svemu tome? Iskreno, to je pitanje koje me dira na osobnoj razini. Pokretanje cijele priče bilo je vođeno željom da stvorim prostor ne samo za sebe, već i za druge, da scena naraste, da se razvija i da stand-up dobije svoje zasluženo mjesto. Kroz godine sam nosila puno uloga, od organizatorice i producentice do mentorice, kolegice i u konačnici prijateljice. Svaka od tih uloga zahtijevala je veliko ulaganje, kako poslovno, tako i emocionalno i vremenski. S obzirom na to da sam u sve to ušla vrlo mlada, učenje kroz praksu bilo je neizbježno. Također, jedna velika obitelj što smo u početku i bili, isprepletena je kompliciranim odnosima i situacijama. I naravno, bilo je i izazova i lijepih trenutaka, no svaki od njih oblikovao je i mene i scenu. Danas više pažnje posvećujem onome što mene kreativno ispunjava i polako učim zadržati ravnotežu između posla i vlastitih potreba. I dalje vjerujem u moć zajednice, u humor kao alat povezivanja i u to da se veliki trud i iskrena namjera kad-tad prepoznaju. No, ono što je najbitnije je da scena danas postoji i funkcionira na razini koju smo nekada samo zamišljali i da ja danas, kad gledam unazad na sve, mogu mirno spavati.

Kroz godine ste neprestano tražili nove načine za unapređenje scene i komedije – od organiziranja festivala, turneja, pa do online produkcija. Kako ste uspjeli prilagoditi svoju karijeru kad su se okolnosti promijenile, poput pandemije? Tijekom pandemije počeli smo organizirati online nastupe kako bismo barem malo preživjeli taj period, a i publici donijeli smijeha tijekom tog teškog razdoblja. Nakon završetka pandemije, sve je još više eksplodiralo nego prije i zapravo smo svi nastavili kao i prije pandemije, samo sam ja nakon zatvaranja kluba odlučila se malo više posvetiti svojoj vlastitoj karijeri te jačanju ženske stand-up scene. Međutim, dogodile su se one ne tako lijepe životne situacije, pa sam uspjela, osim svojih nastupa i nastupa članova Studija Smijeha, od pandemije do danas, od većih stvari organizirati i producirati samo dva projekta: “Laughemme”, prvi ženski međunarodni festival stand-up komedije u tri grada, te KULstošija, kvartovski kulturno-zabavni četverodnevni projekt, i sad evo svoj veliki party. Ali se nadam da ću se sad opet malo “zalaufati” nakon partija i krenuti se malo jače ponovo baviti projektima, ne zaboravljajući na svoju vlastitu karijeru.

Vaša uloga u promjeni svijesti kroz humor postala je ključna. Koji je vaš najveći cilj kad je riječ o daljnjoj transformaciji društva kroz umjetnost? Uf, kakvo duboko pitanje. Ultimativni cilj. Okeeej. I hvala na komplimentu. Najveći mi je cilj, osim samog uveseljavanja i nasmijavanja ljudi, da ljudi zapravo shvate da ukoliko nešto, u što čovjek vjeruje ili odakle dolazi ili ima boju kože ili ako voli nekoga tko je odrasla psihički zdrava osoba, ne šteti fizički ni psihički niti jednoj osobi, bilo kojem živom biću i prirodi, ima pravo u to vjerovati i biti ono što jest bez nasilja. Nešto tome slično. I da kroz humor treba postojati i društvena odgovornost. Trebala bih malo više razmisliti o ovome odgovoru, ali evo, na kraju svakog “KAJ BRE?!” showa kažem: “Nadam se da ste, osim što ste se smijali uz nas, shvatili da nije bitno tko si, što si, odakle si, samo da si čovjek.” Pa možda da s tim završim odgovor na ovo pitanje.

Mnogima ste uzor i inspiracija. Što biste poručili mladim umjetnicima i komičarima koji tek započinju svoju karijeru, a suočavaju se s izazovima sličnima onima s kojima ste se vi susretali na početku svoje karijere? Hvala na još jednom komplimentu. Stand-up komedija je duhoviti komentar na sve što nas okružuje i duhovita kritika društva, tako da je definitivno najbitnije napisati kvalitetan tekst i kroz nastupe na raznim open mic večerima isprobavati svoj tekst, popravljati ga i kroz nastupe pronaći svoj glas, svoje scensko ja. Nakon toga pisati i nastupati što više, raditi na osmišljavanju fora i scenskom nastupu te pokušati imati originalnost. Svakako slušati publiku jer ona će ti vrlo brzo dati do znanja ide li to u dobrom smjeru ili ne. Što se tiče konkretnijih savjeta, uskoro se nadam objaviti priručnik za stand-up komediju sa svim onim što radimo na radionicama. Radim na njemu već neko vrijeme, ali s obzirom na sve, još ga nisam dovršila.

