Marijana Batinić ispričala kako joj je Nevena Rendeli spasila život: 'Povukla me u zadnji tren'

Voditeljica Marijana Batinić ispričala je u RTL-ovoj emisiji "Ma lažeš" kako joj je Nevena Rendeli jednom prilikom spasila život tako što ju je povukla s ceste kojom je samo nekoliko trenutaka kasnije projurio automobil.

- Stale smo nasred ceste, a ona je predložila da se maknemo jer bi mogao naići automobil. Ja sam zakoračila s kolnika na nogostup. Minutu, dvije kasnije, naiđe automobil sa sto na sat i Nevena me povuče i baci na pod. Jureći automobil udario je točno na mjesto gdje sam ja prije stajala. Da sam ostala na cesti, ne bih ostala živa, a da me nije povukla, ostala bih invalid, ispričala je Marijana.

Marijana je nedavno na Instagramu pratiteljima otkrila kako joj je bilo iznimno stresno kada je morala šestogodišnju kći Enu otpratiti na njeno prvo samostalno putovanje zrakoplovom do Splita.

- Nakon mjeseci inzistiranja stisneš zube i popustiš, jer znaš da je to dobro za nju. Moja rođakinja stjuardesa joj je davno bacila bubu u glavu da jako puno djece putuje avionom uz pratnju svojim bakama i djedovima. Otkad je napunila šest godina i otkad je to postalo moguće i njoj, svaki je dan ova tema bila na tapeti. Mama je sramoti jer plače cijelo jutro.

Ne znam je li mi išta u životu bilo ovako teško. - napisala je Marijana na Instagramu gdje je objavila fotografije iz zračne luke prije Eninog odlaska kod bake i djeda u Split. Rekla je kako je dobila puno poruka u kojoj joj ljudi govore da je hrabra ali priznala je kako je daleko od oličenja hrabrosti.

