Marija Husar Rimac i suprug Vjekoslav obnovili bračne zavjete: 'Ovdje je Isus učinio prvo javno čudo'

Pjevačica Marija Husar Rimac (48) i njezin suprug Vjekoslav Rimac (50) obnovili su bračne zavjete u Kani. Marija je ovu informaciju otkrila na svojim društvenim mrežama objavivši fotografiju s događaja.

"Mjesto gdje je Isus učinio prvo javno čudo. Na svadbi je vodu pretvorio u vino. Nas dvoje i ostali parovi danas smo imali svoju Kansku svadbu", napisala je Marija uz fotografiju na Instagramu.

Inače, nekadašnja članica glazbene grupe Divas i Vjekoslav vjenčali su se u lipnju 2009. u crkvi svetoga Petra i Pavla pri Franjevačkom samostanu na Gorici u Livnu. Njezine kume su bile Nina Badrić i Kristina Renić. Mladoženji je kum bio Neven Jurić, a par je vjenčao fra Anto Radoš. Zajedno imaju dvojicu sinova.

Marija je jednom prilikom progovorila i o svom preobraćenju. Otkrila je kako se to dogodilo kada je imala 27 godina, a sve je počelo na seminaru kod Zlatka Sudca.

– Na najvećem vrhuncu karijere u grupi Divas dogodio mi se jedan moment gdje sam bila poprilično, neću reći nezadovoljna, ali sve mi je izgledalo dosta isprazno. Tražila sam nešto više, duša je toliko čeznula da se na seminaru kod Zlatka Sudca dogodio taj jedan moment u mojoj 27. godini – izjavila je, pa dodala:

– To je mjesto gdje sam upoznala svog supruga, gdje sam godinama dolazila i još uvijek dolazim na seminare.

Marija je već ranije otvoreno govorila o vjeri, ali i o svojoj trudnoći koju je nazvala darom od Boga.

VEZANI ČLANCI

– Imala sam 45 godina i već sam mislila to je to, gotovo je, Ivan ostaje jedinac i s tim sam bila zadovoljna. S dragim sam Bogom porazgovarala i rekla: "Na tome ti puno hvala, valjda tako treba biti i to prihvaćam." Baš u tom momentu, valjda kad se sve prihvati i opusti, doznala sam da sam u drugom stanju – otkrila je jednom prilikom. Ispričala je i kako se jako dobro sjeća trenutka kada joj je trudnoća potvrđena.

– Plakala sam. Sjećam se jer postoji video. Vjeko me snimao gdje gledam onaj test, a on sav zbunjen pita što znači koja crtica. Samo sam mu rekla: "Trudna sam."

VIDEO Aleksandar Stanković: Već 14 godina se borim s depresijom