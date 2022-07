Maria iz 'Gospodina Savršenog' o prekidu s Misterom turizma: 'Stvar je u meni, sama sebi sam najbitnija'

Sudionica posljednje sezone showa 'Gospodin Savršeni' Maria Horvat otkrila je da je prekinula s Misterom turizma Dominikom Tvorekom. Maria je u showu pokušala osvojiti srce znanstvenika Tonija Šćulca, a nakon sudjelovanja u showu otkrila je da je u vezi s Dominikom.

- Pa ja sam nekako od početka znala da Toni nije taj, to mi je srce govorilo, ja sam to osjetila kad sam čitala zavjete i godinu dana nakon dogodio se Dominik. Nisam znala da će se to dogoditi, ali znala sam iznutra da Toni nije taj i kad se Dominik pojavio, znala sam da je on taj - kazala je Maria za RTL kada se saznalo za njihovu vezu, a Horvat je kazala da imaju zajedničke interese, da se dobro razumiju te da ih je spojila humanitarna revija.

No, unatoč svemu par se odlučio razići te svaki krenuti svojim putem.

- Stvar je u meni, jednostavno sa mnom je teško bilo što planirati kada je u pitanju privatni život. Možda će zvučati sebično, ali sama sebi sam najbitnija i želim se posvetiti samo sebi i poslu - rekla je Maria sada za RTL.

Inače, Maria se natjecala i za titulu Kraljice Hrvatske čiju titulu na kraju nije osvojila, ali je osvojila lentu Kraljice Medija. Dodajmo da je Dominik osvojio i titulu Best modela Zagreba, a par je zajedno imao i poslovne planove, među kojima se spominjala i linija parfema.

