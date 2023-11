Maja Šuput pokazala kako Bloom započinje dan: Nosi skupocjene čizmice i voli crtiće

Jedna od najpopularnijih domaćih glazbenica Maja Šuput svojim pratiteljima često na društvenoj mreži Instagram dijeli sretne i lijepe trenutke svog sinčića Blooma, koji je svojedobno postao i miljenik nacije te najpoznatija beba u Hrvatskoj. Glazbenica koja svojom zaraznom energijom nikog ne ostavlja ravnodušnim ovog je puta podijelila i video svog malog nasljednika kako skače po krevetu. Sudeći po snimci, nije teško zaključiti kako je maleni naslijedio energiju od majke. Pleše uz pjesmu 'Who let the dogs out' i gleda crtani film 'Psić u ophodnji'. Upravo na tako maleni Zagrepčanin provodi svoje jutro prije odlaska u vrtić.



Ako se prisjetimo, nedavno se maleni prerušio u preslatkog šišmiša povodom Noći vještica. Ponosna majka na svog mališana, objavila je preslatke fotografije u zanimljivom kostimu. Nosio je crni kostim s motivima šišmiša i kostura, a na nogama je imao dječje uggsice koje se prodaju po cijeni od 150 eura. Osim toga, prošlog je vikenda objavila neodoljive fotografije s majkom Danicom i sinčićem Bloomom te pokazala kako zajedno provode lijepe obiteljske trenutke. - S bakom na ručku - napisala je jedna od najpopularnijih domaćih pjevačica, a zatim je objavila fotografiju na kojoj svi zajedno poziraju uz opis: 'Šuputići selfie. Mnoge je iznenadilo koliko zapravo Maja nalikuje svojoj majci, a obje izgledaju senzacionalno i fantastično!

Podsjetimo, Maja Šuput i Nenad Tatarinov vjenčali su se 2019., a dvije godine kasnije dobili su sina Blooma. Ona je pak s roditeljima već bio u brojnim dalekim zemljama na putovanjima, a njegove avanture s putovanja uvijek su rado viđene na Majinom Instagram profilu.

