Maja: Karantena mi je bila maturalac, osmislila sam i svoj parfem, a samo jedno mi je dozlogrdilo

Kreativan duh Maje Šuput nije mirovao ni tijekom pandemije koronavirusa pa je, nakon brojnih proizvoda koje je izbacila na tržište pod brendom Majushka, pjevačica sada pripremila i svoju kozmetičku liniju i parfem. Jesu li se ona i suprug Nenad Tatarinov svađali u izolaciji, što je prvo napravila kad su popustile mjere i čime ju je suprug iznenadio na prvu godišnjicu braka svestrana Maja otkrila nam je u intervjuu.

Iz vaše tvornice kreativnosti stiže novitet, što ste to pripremili i kako se rodila ideja o ovom proizvodu?

Riječ je o kozmetičkoj liniji, naša kuća Majushka odlučila je napraviti ekstenziju u svom poslovanju pa smo slušalicama, mikrofonu, dječjem albumu i ostalom asortimanu odlučili dodati novi brend – Mashú. To je kozmetička linija i prvi proizvod iz ove linije je parfem. Dugo se radilo na tome, posljednjih šest mjeseci intenzivno, a ideja se nametnula sama od sebe. Kako sam posljednjih godina u poduzetničkom modu, u kojem ispitujemo tržište, odnosno što ljudi žele kupiti od mene i na što najviše reagiraju, svi su mi govorili: “Ti moraš imati svoj parfem i kozmetičku liniju”. Najveći inicijator bio je moj suprug, on je estet i najviše na svijetu voli kad žena lijepo miriše. Stalno mi je govorio: “Ti moraš imati svoj parfem, to si jednostavno ti – ženstvena, senzualna, imaš nevjerojatan lifestyle i mirišeš na još. Ideju smo počeli kreirati u siječnju i iza toga stoji ozbiljan rad koji je rezultirao apsolutnim savršenstvom.

Za svoj brend Majushka cijelu ste reklamnu kampanju odradili za nula kuna, je li takav plan i za ShúShúbyMashú i kako vam je uopće uspjelo odraditi cijelu kampanju za nula kuna?

Imala sam sreću jer neki brend uvijek mora platiti ambasadora, a moja je sreća što mogu biti ambasador svog brenda jer ja ga najbolje prezentiram i ljudi mi najviše vjeruju. Ništa ne košta baš nula kuna jer, kad krenete od toga da je netko morao napraviti fotografije, styling, make-up, sve to košta. Ali marketing kao takav košta strahovito puno, a mi smo Majushku uspjeli izdignuti samo zato što su mediji prenosili ono što radim budući da u Hrvatskoj nemamo takvih “šoubizerica” koje se uz svoju uspješnu karijeru primaju i dodatnog posla. Za Mashú se izdvojio ozbiljan novac jer kreirati parfem takvog stila velik je financijski izdatak. Što se marketinga tiče, pristupili smo puno ozbiljnije jer smo snimili videoreklamu kakve se ne bi ni Chanel posramio, a režirao ju je Darko Drinovac. Htjeli smo da se ta moja ružičasta lepršava haljina stapa s pomisli da je parfem na meni i da sve odiše luksuzom, ljepotom i čistoćom. Ima tu jako puno ulaganja o kojima kupac na kraju dana ne treba razmišljati i koliko to košta samo je moj problem.

Jeste li svojim prijateljima već otkrili što se krije iza ShúShúByMashú i kakve su reakcije vama bliskih osoba na nju?

Jako smo to tajili baš zato da ne bi krenula priča o svemu, jer mala smo zemlja i nisam htjela da netko izađe s tom informacijom prije mene. Znao je samo najuži krug suradnika, čak ni ljudima koji su sa mnom svaki dan nisam htjela reći. Oni koji su bili involvirani u cijeli proces do zadnjeg trenutka razvijali su svaki segment tog parfema sa mnom, od Brukete & Žinića i gospodina Zdenka Kuće, koji je radio na kutiji, do nekih Talijana, jer parfem je proizveden u Italiji, i Francuza Bertranda Duchaufoura, koji je osmislio parfem po mojim željama.

U karanteni ste se posvetili novom proizvodu, a kako ste još kratili vrijeme u četiri zida?

U karanteni je prvih nekoliko dana bilo čudno, loše... Loše u smislu da sam se baš prepala kad sam vidjela da su nas pozatvarali, nisam se nadala da ćemo opet hodati normalno i bez maske, nekako mi se činilo kao da je mali smak svijeta. Ali, ništa me nije potreslo kao potres, tako da je korona bila samo jedno zlo, a potres je bio tragedija za moju glavu. Kratili smo vrijeme tako što je moj muž odlučio kuhati i usavršiti se u još jednoj vještini u svom životu. Ujutro je prvo bio dogovor što ćemo danas kuhati za večeru, on je kuhao, a ja sam degustirala. Puno smo radili na parfemu, ja sam radila i na novim pjesmama i zapravo se nisam previše odmarala. Šetala sam se, a mrzim šetnje, ali uglavnom smo muž i ja jeli i uživali u dobrim vinima i ne mogu reći da nam je bilo loše.

Vaš suprug pokazao je iznimne kulinarske vještine tijekom pandemije koronavirusa, je li to utjecalo na vašu figuru?

Udebljala sam se četiri kilograma, ali nemam grižnju savjesti prvi put u životu jer nisam išla ni pjevati ni u teretanu i morala sam nešto dobiti. S druge strane hedonist sam i nemam grižnju savjesti zbog dobrih stvari, imam je samo kad napravim nešto, a ispadne loše. Svom sam mužu sad i bolja jer kaže da sam ženstvena s oblinama koje sam poprimila pa tako da – svako zlo za neko dobro.

Ne skrivate da ćete radije provesti dva sata na konstruktivnom poslovnom sastanku nego čisteći stan, je li vas korona primorala da se ipak primite i kućanskih poslova?

Sve sam samo ne domaćica i pola života spavam po hotelima. Meni je normalno da mi ujutro dođe sobarica i pospremi sobu i tako se meni život posložio. Kod kuće imam gospođu koja dođe i počisti da je sve lijepo i uredno, a imam i sreću da je moj muž toliko uredan da stalno posprema za nama pa nemam dojam da živim u kaosu, uvijek je sve na mjestu, iako se ja najmanje trudim oko toga. Lijena sam za kućanske poslove jer ih jednostavno ne volim, međutim kad se dogodila korona, a potres pogotovo, toliko me mučilo to što ne mogu iz kuće da sam se bavila isključivo kućanskim poslovima. Kad bi me prijatelji zvali i pitali što radim, a ja im odgovarala da perem prozore, rekli bi da će se sigurno opet neka tragedija dogoditi. Dozlogrdilo mi je čišćenje i pospremanje i ne dao Bog da moram ponovno, vidjela sam da znam i da mogu i to je to.

Što ste prvo napravili kada su mjere popustile, što ste si prvo priuštili nakon tjedana provedenih u izolaciji?

Prvo smo stisnuli gas i otišli do Istre. Kad sam vidjela naplatne kućice, kao da sam vidjela Boga. U prvom tjednu obišla sam sve restorane, čisto da muža oslobodim kuhanja, a i da se vidimo malo s prijateljima jer smo se zbilja ozbiljno držali mjera u karanteni i izolaciji i nismo se družili s drugima. Bili smo školski primjer onoga što je Krizni stožer naložio.

S bendom ste svaki vikend, a često i tijekom tjedna na gažama ili svadbama, jesu li vam nedostajali tijekom ovog razdoblja i imate li već neke nastupe u najavi?

Bend nisam vidjela tri mjeseca, dopisujemo se porukama. To je toliko čudno jer 14 godina sviramo zajedno i nije nam se dogodio vikend da nismo zajedno, a ljeti znamo i 60 dana biti na turneji. Dečke iz benda viđam više nego mamu i većinu prijatelja. Prvi put u životu malo smo se odmorili jedni od drugih da ćemo sad biti jako sretni kad se vidimo. Nastupi nam počinju ovu subotu, hvala Bogu vratile su se svadbe i imamo prvi nastup u subotu na vjenčanju pa onda nastupamo na trgu u Delnicama. Pomislila sam hoću li se ja uopće sjetiti svih tekstova pjesama, ali pretpostavljam da je to kao voziti bicikl.

Jeste li hipohondar, plaše li vas ovakve situacije u kojima smo se našli, a koje smo dosad uglavnom gledali samo na filmovima?

Hipohondar sam jer sam Djevica u horoskopu i ništa nemam od te Djevice osim što sam točna i organizirana, a inače sam cijela Vaga. Svaki dan sam si mjerila temperaturu i bila uvjerena da imam koronu jer mi je baš vruće. Doktoru idem non-stop jer stalno imam fobije od bolesti. Ne zamaram ljude s tim, ali odem na pregled da bih mirno mogla spavati.

Ekipa showa “Tvoje lice zvuči poznato” vratila se na snimanje, ove sezone gledamo vas kao voditeljicu i za ovaj posao stižu vam samo pohvale, koliko se pripremate za emisiju i što je bilo najteže na početku?

To je ozbiljna priča i moj kalendar bio je toliko popunjen, osobito ovaj svibanj i lipanj, da sam im rekla da mi ne pada na pamet da budem voditeljica jer ne postoji termin kad bih mogla snimati. Produkcija vam može biti dosta uvjerljiva pa su me uvjerili da ja to mogu i pristala sam. Ne mogu ni opisati koliko sam Bogu zahvaljivala kad su, u trenutku dok nije bilo posla zbog korone, s Nove nazvali da se vraćamo snimanjima. Ima jako puno teksta i imam svojevrsni trening svaki dan, a sva sreća da mi ide dobro jer bih poludjela da uz toliko učenja još budem i loša. Frano Ridjan genijalan je kao suvoditelj i ne mogu dočekati jesen da to svi gledate.

Jeste možda dobili neku poruku od iskusnih voditeljica za dobro odrađen posao, jesu vam udijelile pokoji savjet?

Dobila sam puno poruka i to me dirnulo. Moram naglasiti da je većina voditeljica koje su mi se javile s konkurentskih televizija i nije im bio problem pohvaliti me javno. To je bio vjetar u leđa i ta doza ljudskosti nedostaje nam u današnje vrijeme.

Vaš tempo je 300 na sat, pomislite li ikada da je vrijeme da usporite i dogodi li se da vam je svega dosta?

Već 20 godina živim s koferom u ruci i već mi je milijun puta došlo da kažem da ne mogu više tako, ali, eto, dobila sam prisilnu karantenu i mogu reći da nisam tip za to. Bolje funkcioniram u svom stresu i kaosu, na svojim putovanjima i u klasičnom pitanju – a kako ću pobogu ovo danas stići?

Vaš otac bio je dobro poznato ime u glazbenom svijetu, koji savjet vam je dao kad ste počinjali karijeru i držite li se toga i dalje?

U našem su stanu svaki dan bili pjevači i živjela sam s tim poslom, ne znajući da ću biti pjevačica jednog dana. Upijala sam pasivno sve što su oni radili, ne znajući da će mi to jednog dana dobro doći. Taj radoholičarski dio pokupila sam od tate, uvijek možemo više i bolje. Vizualnom je tata jako pridavao pažnju, a danas to prepoznajem u sebi. Tata je uvijek govorio da na pozornici ne smijem gledati na sat i da, ako je dobra zabava, produljim svirku te da je najskuplja subota ona koju provedeš kod kuće. Sjetila sam se i neki dan kako mi je govorio da sve što radiš, moraš raditi maestralno jer si na kraju dana ili pukovnik ili pokojnik.

Koje karakterne crte dijelite sa suprugom, a u čemu ste potpuno različiti?

Kao da sam karakterno našla svog brata jer imamo isti smisao života, mi bismo stalno da je lijepo. Sve rješavamo razgovorom i ima tema u kojima se ne slažemo, ali protiv svađa smo i nikad se nismo posvađali. Toliko smo slični da je to zastrašujuće i oboje toliko držimo do imidža da nikada ne bismo potpisali nešto što ne smatramo vrhunskim.

Ova karantena mnoge je brakove dovela do krize i čestih nesuglasica, kako je utjecala na vaš brak, je li vas još više zbližila sa suprugom?

Nama je u karanteni bio maturalac, nismo se razdvajali ni sekunde. Još smo se više zbližili jer smo bili toliko zajedno.

Vaši kolege ne skrivaju kako je situacija s koronom utjecala na njihove financije i mnogi su zatražili pomoć države, kako je ovo utjecalo na vaše poslovanje?

Nitko nije radio tri mjeseca i nije bilo prihoda. Sigurno je nekima bilo teže, nekima lakše. Nisam tražila nikakvu pomoć jer nakon 20 godina karijere nisam se osjetila ugroženo kad je o tome riječ. Majushka web-shop je “ubijao”, imam angažman na televiziji i nisam bila besposlena.

Pjevačica, članica žirija, voditeljica, poduzetnica, što je sljedeće na listi želja Maje Šuput, koju ulogu si priželjkujete?

Samo je jedna stvar preostala – gluma. Bilo je ponuda, ali nije bilo vremena, vidjet ćemo...

Nedavno ste proslavili i prvu godišnjicu braka, čime vas je suprug iznenadio?

Odmah ujutro iznenadio me golemim buketom bijelih ruža kakve smo imali na vjenčanju i imala sam dojam kao da sam u botaničkom vrtu, a ostala iznenađenja zadržala bih za sebe.

VIDEO Sve ljubavi Severine Kojić