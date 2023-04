Luka razočaran ponašanjem tima: 'Svi ste skočili i s njima se radovali. Meni to nije prirodno'

Plavi tim odnio je pobjedu u novom natjecanju za nagradu, a nagrada im je bila obilni obrok pečenih pilića s prilogom. U novom natjecanju morali su što prije prijeći poligon na rijeci, otvoriti dvoja vrata, skočiti na splav i pomoću užeta privući se na drugi dio poligona. Ondje su morali složiti slagalicu s brojevima te nabaciti na postolje jednu vreću s pijeskom i jedan kolut. Ovoga puta u okršaju sa Sanjom, Draga je u startu bila u velikom zaostatku, a u jednom se trenutku i poskliznula. Sanja je bila bolja i u zadacima koji su uslijedili te svom timu ovoga puta u revanšu s Dragom ona svom timu priskrbila bod. Na kraju igre, s deset naprama šest na kraju su pobijedili plavi.

Kada je igra završila, Luka je imao potrebu Denisu iskazati podršku zbog zbivanja u plavom plemenu. „Poslije te cijele situacije, tražio sam Denisov pogled i nisam uspio. Htio sam mu pokazati da ima podršku, ako mu to znači, od mene kao njegovog rivala i cijelog crvenog tima. Cijela ekipa oko Denisa koja je podržavala Amera, nekako mi je bliža srcu. Želim im uputiti podršku, da se drže zajedno i da ne odustanu od svoje misije da budu pošteni i fer igrači“, rekao je Luka nakon natjecanja.

Zbivanja u plemenu članovi plavog tima na neko su vrijeme ostavili po strani i nakon igre se najeli zaslužene nagrade. Svi su bili oduševljeni jelom. „Nagrada je bila vrhunska, bio je to prvi konkretan obrok koji smo pojeli u dva mjeseca“, kaže Nora. „Jeli smo tu piletinu kao tim“, rekao je Leo.

Luka je pak svom timu izrazio da se osjeća kao u Trumanovom showu, jer su se veselili pobjedi plavih. „Svi ste skočili i s njima se radovali. Meni to nije prirodno. Izgubili smo ono što nas može napuniti za tjedan dana“, kaže Luka. Iako su mu ostali članovi tima napomenuli da je to sportsko ponašanje, a i da ne treba protivniku pokazati da mu je žao, Luka to nije želio prihvatiti. „Nismo u situaciji da bodrimo drugo pleme, nego jedni druge“, rekao je Luka.

