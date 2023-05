Luka i Nikolina ušli su u otvoreni sukob: 'Svaki put kad nešto kažem, ti se drzneš. Želim znati zašto'

Pobjeda u plavom timu donijela je barem malo mira u plemenu, dok kod crvenih ključa more negativnih emocija. Prije natjecanja u igri za nagradu, David je svima dao do znanja da se plavi tim neće ujediniti te da će on i Denis ostati u svojoj nastambi na otoku, udaljeni od ostatka plemena. „Mislim da nema šanse da se plavo pleme ujedini, gurat ćemo svoju priču do kraja“, rekao je.

Nagrada u novoj igri uključivala je 2.500 pesosa po osobi za pleme koje pobjedi, a za ono koje izgubi osvaja 1000 pesosa po osobi. Pobijedio je plavi s rezultatom šest naprama tri, s Norinim pobjedničkim poenom, a na aukciji su se dobivenim novcem natjecali za hranu.

Poslije obroka u kojima su neki imali više sreće, a neki manje, plavo pleme se okupilo kako bi prokomentiralo nagradu. David je u plemenu prošao najlošije, jer je u kutiji iznenađenja dobio samo banane, a za njih je izdvojio čak 1.100 pesosa. Iako je večer prošla mirno za plavo pleme, u crvenom se osjećaju velike napetosti. Luka i Nikolina ušli su u otvoreni sukob. „Samo želim reći da svaki put kad nešto kažem, ti se drzneš. Želim znati zašto. Ako imaš problem reci mi“, kaže Luka. No, Nikolina ističe da ne zna o čemu on govori: „Evo sad opet, ja stvarno ne znam što sam napravila sad. Nemam problem, ne zna o čemu pričaš“.

Kako će se dalje odvijati napeta situacija između Luke i Nikoline, vidjet ćemo u narednim epizodama.

VIDEO Najpoznatija vozačica ZET-a objavila da se udaje: 'Jako sam sretna i uzbuđena'