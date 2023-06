Ludi provod: Poznati britanski glazbenik momačku je slavio na Hvaru i pozirao u grudnjaku

Naša obala, a pogotovo Dubrovnik i otok Hvar mnogim su svjetskim zvijezdama s godinama postale omiljene destinacije za ljetovanje, a ovog vikenda jedan poznati britanski glazbenik na Hvaru je odlučio proslaviti svoju momačku večer. S društvom se pjevač i tekstopisac Olly Murs dobro zabavljao na Hvaru, a potvrđuju to i fotografije koje je objavio na društvenim mrežama.

- Malo zabava nikad nikoga nije ubilo. WOW kakav vikend s ovim legendama. Ne mogu se sjetiti previše toga od sinoć, pa evo nekoliko fotografija - napisao je 39-godišnji glazbenik i objavio je fotografije kako tulumari s prijateljima, a na jednoj fotografiji je čak pozirao s grudnjakom na sebi. Dečki su se zabavljati počeli još u zrakoplovu na putu do Hrvatske i tome svjedoči i fotografija na kojoj Olly pozira u boksericama, a njegov prijatelj u haljini.

Glazbenik koji je poznat po pjesama "Dance With Me Tonight", "Dear Darlin'", "That Girl" te brojnih drugih hitova, ovo ljeto će izmijeniti bračne zavjete sa zaručnicom Ameliom Tank. Par je u vezi od 2019. godine, a dok je Olly bio na Hvaru njegova odabranica je djevojačku večer provela u Španjolskoj u Marbelli gdje je tulumarila s najboljim prijateljicama.

Olly Murs je svoj glazbeni uspon počeo nakon sudjelovanja u šestoj sezoni televizijskog glazbenog show X Factor 2009. godine, u kojem je bio drugoplasirani. Nakon nastupa, Murs je potpisao ugovor za RCA Records i Sony Music u Ujedinjenom Kraljevstvu, te Columbia Records u Sjedinjenim Državama. Godine 2010. Murs je izdao svoj istoimeni debitantski album, koji je ušao na drugo mjesto ljestvice albuma UK Albums Chart i dobio dvostruku platinastu nakladu.

