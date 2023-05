Loreen je dvije godine u vezi sa samozatajnim Charijem, planiraju zajedničku budućnost bez djece

Pobjednica ovogodišnjeg Eurosonga, Šveđanka Loreen, ne priča puno o svom ljubavnom životu, premda je poznato kako je od 2021. godine u vezi s Charlijem Ljungom, uspješnim fotografom iz Stockholma. Zaručnik je bio dio njezine delegacije na Eurosongu i među prvima joj je čestitao pobjedu. Loreen je prije ljubila pobjednika švedskog glazbenog natjecanja "Idol" Daniela Lindströma, koji joj je posvetio i jedan od svojih albuma. Nakon njihova prekida 2017. godine, Loreen se javno deklarirala kao biseksualka. Par živi u Stockholmu, no često borave i na otoku Gotlandu.

Ljungova obitelj na otoku posjeduje nekretnine u vrijednosti od oko 8,3 milijuna kruna (736 tisuča eura), koje uključuju hotel, restoran i marinu. Charlijevi roditelji navodno su 2021. godine prepustili obiteljski posao sinu i njegovoj zaručnici, koji su na otok pronašli bijeg od svoje svakodnevnice i tamo najviše uživaju u poljoprivrednim poslovima.

Na Instagram profilu Charlija Ljunga nalaze se brojne fotografije umjetnika, a posljednje objavljene nastale su tijekom njegovog boravka u Liverpoolu na ESC 2023.

Loreen i Charli Ljung planiraju zajedničku budućnost između Stockholma i otoka Gotlanda, ali u njihovim planovima neće biti djece. U intervjuu za Aftonbladet.se umjetnica je priznala da ne želi postati majka: “Postati roditelj nije obveza, mnogo je onih koji to iz raznih razloga ne mogu imati. Nekima je suđeno da budu majke ili očevi i misle da je to nešto najzabavnije što postoji. Mislim da su zabavne stvari nešto drugo“.

Lorine Zineb Nora Talhaoui rođena je u marokanskoj obitelji u Stockholmu, a prvi nastup imala je u televizijskom natjecanju Idol 2004. godine, zauzevši četvrto mjesto. Sljedeće godine je izdala svoj prvi singl, 'The Snake', s bendom Rob'n'Raz i postala televizijska voditeljica na TV400. Dok je radila kao producentica segmenta i redateljica za nekoliko švedskih reality TV emisija, ušla je na Melodifestivalen 2011. s pjesmom 'My Heart Is Refusing Me', koja je postala top 10 hitova u Švedskoj.

Inače, pobjedom na Eurosongu Loreen je u rodnoj Švedskoj nehotice pokrenula trend "ponosnog" pokazivanja dlakavih pazuha. Sve je počelo kad je kamera na Melodifestivalenu, švedskoj inačici Dore, snimila Linu Ehrin kako diže ruke slaveći pobjedu favoritkinje Loreen.

