Leonarda Lončar progovorila o razvodu: Puklo je ne zbog treće osobe, nego zbog treće stvari

Bivša manekenka i dizajnerica Leonarda Lončar (52) progovorila je o životu u Milanu, majčinstvu, odnosu s bivšim suprugom i planovima za budućnost.

Prošle godine, nakon 28 godina braka Leonarda i Zvonimir Boban odlučili su odvojeno nastaviti živote. Zadnjih godina rijetko su se pojavljivali u javnosti, a posljednji put obitelj Boban snimljena je u rujnu 2019. godine u milanskoj La Scali na dodjeli nagrada najboljim nogometašima u organizaciji FIFA-e.

-Sada sa Zvonimirom imam jedan lijepi odnos, indirektni. Puklo je ne zbog treće osobe, nego zbog treće stvari tako da smo se nakon 32 godine razdvojili, no ne žalim ni za čim- otkrila je Leonarda u razgovoru s Josipom Pavičić u InMagazinu pa otkrila kako nema rame za plakanje, već teške trenutke voli provesti sama te kako je velika emotivka. Osvrnula se i na život u Milanu koji joj jako nedostaje.

-Strahovito mi nedostaje Italija i Milano. Kada smo prvi puta živjeli u Milanu htjela sam ostati, no Zvonimir je rekao da se vraćamo u Zagreb. Nedostaje mi taj ritam i način života i ritam ponašanja.

Leonarda kaže kako su joj djeca najbitnija u životu. Kod nje ne postoje pravila, ponekad im dopušta sve, potom se ljuti, prigovara im, a ispričala je i kako je dvadeset godina, svaki mjesec išla na umjetnu oplodnju, a prije 12 godina na svijet je došla njezina biološka kći Ruža.

-Svaki mjesec dvadeset godina išla na umjetnu oplodnju. Neki su me čak i odgovarali, ali meni je to bilo najnormalnije. Ginekologica me nazvala da ima još jednu epruvetu i ja sam sa 40 godina dobila Ružu.

-Zvonimir je uvijek dio oko djece prepuštao meni, malo je površniji od mene. Ja sam u toj priči 'kvočka'. Kao i većina očeva čeka krajnji korak i onda pošizi, a ja stalno 'kvocam'- dodala je Leonarda koja se vraća dizajniranju, a najviše si želi mir.

