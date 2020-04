Lana Jurčević podijelila obiteljsku priču: 'Užasno mi je teško zbog nje'

Pjevačica Lana Jurčević pratiteljima na Facebooku otkrila je kako se jako brine za baku koja se nalazi u domu za starije, i koju ne može vidjeti, ali ni čuti.

- Meni je jedna baka u domu. To općenito mi je bolna točka, ali postoje razlozi za to, da ne ulazim u detalje, osim da ne može iz kreveta. Nego… užasno mi je da joj se ne možemo ni na koji način obratiti, nazvati, mahnuti joj. Ništa. Em su zatvorili dom (što je ok zbog sigurnosti), em ih je tresao potres, još tjednima nakon ona dva najjača kao i nas ostale (ali samo mogu zamisliti stanje straha kad si sam i zakucan za krevet) - napisala je Lana i dodala kako joj nije lako.

Foto: Facebook - Svaki razgovor joj puno znači da joj mozak radi bar malo i tog nema. Mobitel nije opcija, pogubila bi ga među plahtama i ne bi znala baratati s njim. Ne možeš ti njima starima više ni objasniti što se točno događa, pitanje je dal’ uopće kapiraju… ali znam i sigurna sam da se osjeća napušteno i samo. I da joj ništa nije jasno. Pa ako netko zna, do kad će ovo sve trajati? Ne gledam vijesti, ne čitam portale, ne znam ništa… Kad me netko pita, šta će biti prvo kad izađemo iz karantene, to je moj odgovor. Idem k njoj! Je*ote takva starost, doslovno nepomično čekati da ti odzvoni, pf… kako je to tužno. Za pop**dit”, dodala je pjevačica koju su pratitelji pokušali utješiti.

- Jesi li možda probala pitati osoblje doma da vam pomogne, da joj oni na dnevnoj bazi donesu mobitel da možete nekakav video call napraviti? Ako imaju srca, pomoći će - napisao joj je jedan prijatelj.