Kramarić stigao na Jadran, sve oči uprte u njegovu zgodnu djevojku koja se ne viđa često

Nogometaš Andrej Kramarić stigao je na ljetni odmor u Hrvatsku. Kramarić je u Lijepu našu stigao u pratnji predivne djevojke Mije Ćurković s kojom se odmah pohvalio na Instagramu. Andrej i Mia pozirali su na gliseru u ljetnim izdanjima i oduševili pratitelje, a posebnu pozornost ipak je privukla Kramarićeva bolja polovica i njezina vitka linija koja je došla do izražaja u kupaćem kostimu.

- Čija je ovo žena, na svijetu ljepše nema - pisali su mu pratitelji u komentarima.

Nešto kasnije Kramarić je otkrio kako s Mijom odmara u Komiži na Visu gdje su se nakon cjelodnevnog kupanja počastili jadranskim delicijama u jednoj konobi. Par je u vezi od 2017. godine, a njihova je ljubav planula sasvim neočekivano.

- Još otprije nju su poznavali moji prijatelji, i naši se roditelji poznaju. Jedino je ja prije nisam vidio jer sam bio izvan Hrvatske. Slučajno sam naletio na nju i pitao najboljeg prijatelja tko je ta cura, a on se počeo smijati jer mu nije bilo jasno kako je ne poznajem. Krenulo je polako, a upoznavanja s roditeljima i prijateljima nije bilo jer je to već bilo odrađeno - ispričao je svojedobno nogometaš o početku veze sa studenticom medicine. Da je ponovno zaljubljen Kramarić je otkrio nakon Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji. Par voli svoju intimu držati za sebe pa se tek ponekad pohvale zajedničkim fotografijama na društvenim mrežama i to uglavnom s putovanja.

Prije Mije Andrej je bio šest godina u vezi s Marinom Pavić s kojom je prekinuo 2016. godine.