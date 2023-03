Korisnici na društvenim mrežama ostali su zgroženi kada je Gwyneth Paltrow objavila što jede

Glumica Gwyneth Paltrow jako je posvećena zdravoj prehrani i vježbanja, a pokrenula je i svoju internet stranicu i platformu Goop na kojoj možete pronaći savjete o prehrani, vježbanju, seksu, a možete kupiti i proizvode koje slavna glumica reklamira i kune se kako su savršeni. Međutim, stručnjaci su već ranije prozivali 50-godišnju glumicu zbog savjeta o prehrani i vježbanju koje promovira i isticali su kako su mnogi njezini savjeti pogrešni, a proizvodi koje reklamira i preporučuje nemaju znanstvenih temelja i nisu ih odobrili stručnjaci, konkretno zbog toga se na meti kritike najviše našao njezin serijal "The Goop Lab", emitiran na Netflixu.

Sada je glumica opet tema brojnih rasprava na društvenim mrežama, a te rasprave i zgražanja potaknulo je njezino gostovanje u podcastu dr. Willa Colea "The Art of Being Well". Pričala je o svojim prehrambenim navikama i rekla kako ujutro pije kavu i za ručak obično pije juhi, točnije temeljac od kostiju, a za večeru jede povrće i taj obrok joj je uvijek po načelima paleo dijete. Svaki dan barem sat vremena vježba i u podcastu je rekla kako su joj mnogi govorili da s ovakvim unosom kalorija neće izdržati svaki dan sat vremena vježbanja, ali ona je dokazala da je to moguće. Pohvalila se u ovom razgovoru i da prima rektalnu terapiju ozonom kako bi povećala razinu kisika u krvi.

Zbog svega navedenog korisnici društvenih mreža, a pogotovo TikToka upozoravaju kako su ovakvi savjeti koje glumica promiče dosta opasni po zdravlje i dali su joj nadimak ‘almond mom’. U prijevodu to je naziv za roditelje koji svoje nezdrave prehrambene navike prenose djeci, i mnogi TikTok korisnici upozorili su da režim ishrane koji Paltrow opisuje graniči s poremećajem prehrane. Novinari Buzzfeeda odlučili su porazgovarati i sa stručnjacima o prehrambenim navikama i stilu života slavne glumice kako bi provjerili koliko je opasno što ih promovira širokim masama.

What’s being described in this video is disordered eating. It’s dangerous. It’s deadly. More so than fatness will ever be. It’s okay for us to expect more from those holding social power. No one is exempt#GwynethPaltrow #goop #EatingDisorders #FatLiberation #IntermittentFasting pic.twitter.com/sE27wRT9hy — AnaYelsi R. Velasco Sanchez (she/her) (@brwneyedamzn) March 14, 2023

Obratili su se Sammi Haber Brondo nutricionistici iz New Yorka koja je poslušala što sve Gwyneth jede kroz dan i upozorila je kako glumica unosi jako malo kalorija. - Mislim da je to općenito vrlo, vrlo malo hrane, i nisam sigurna koliko je to zdravo zapravo uopće nije tako zdravo zvučno. Ujutro, Gwyneth pije kavu, sok od celera i limunadu - to nisu obroci, to su pića. Čak i kad ruča njezini obroci su tekući, rekla je da jede zelenu juhu i juhu od kostiju, to je također jedva hrana jer to je tekućina - rekla je Sammi i osvrnula se na njezinu tjelovježbu.

- Potrebna nam je dovoljno energije za vježbanje. Ne daje sebi dovoljno kalorija ili energije za vježbanje. Nemam potpunu sliku o prehrambenim navikama i vježbanju Gwyneth Paltrow, ali iz ovoga što ste mi pokazali mogu reći da nedovoljno jede i tako mali unos kalorija nije dostatan - rekla je nutricionistica.

