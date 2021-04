Khloe Kardashian je u panici, na društvenim mrežama pojavile su se njezine neobrađene fotografije

Kraljice photoshopa bez ikakve sumnje su sestre Kardashian - Jenner koje puno truda ulažu u obradu svake fotografije koju objavljuju na društvenim mrežama. Fotografije slavnih sestara u kupaćim kostimima uvijek su dobro "popeglane" u programu za obradu fotografija što im obožavatelji često zamjeraju jer su fotografije nekada pretjerano obrađene. Noćna mora svih sestara Kardashian - Jenner je da im u javnosti ne izađu fotografije koje nisu prethodno obradile, a tu noćnu moru upravo proživljava Khloe Kardashian.

**NEW: Dear @khloekardashian - instead of banning people from using the photo of how you really look - own, embrace & celebrate it. THAT would be truly inspiring & empowering.

MY COLUMN: https://t.co/eagXHeHaHG pic.twitter.com/IcV9naKl1n