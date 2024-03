Kate Middleton i Meghan Markle ponovno su u kontaktu, no jedna od njih ne želi oprostiti i zaboraviti

Sve je čudnija situacija u kraljevskoj obitelji. Razdvojile su ih razmirice i neslaganja, te skandali koji su krasili naslovnice britanskih medija. No, čini se da se tu nešto polako mijenja. Kako pišu strani mediji Kate Middleton i Meghan Markle ponovno razgovaraju. Vojvotkinja i princeza vode formalne razgovore, jer kako se navodi Middleton još uvijek nije spreman oprostiti i zaboraviti.

- Meghan je već stupila u kontakt s Kate kao i sa svojim svekrom da im oboma poželi brz oporavak, ali to je još uvijek na formalnoj razini i vjerojatno će ostati tako - nema prave topline zbog svega što se dogodilo u prošlosti - rekao je za Mirror stručnjak za kraljevsku obitelj Tom Quinn.

Dodao je i da Kate ne vjeruje Meghan.

- Kate prihvaća sve dobre želje, ali je nevoljka oprostiti i zaboraviti - jednostavno ne vjeruje Meghan da neće javno iznijeti stvari ako dođe do nesporazuma ili najmanjeg neslaganja. Neki oblik odnosa će se razviti - s Meghanine strane primarno zbog dobrobiti brenda Sussex - ali će uvijek biti površan. Kate i Meghan ne mogu vratiti međusobno povjerenje. Bolesti članova kraljevske obitelji te preopterećenost doveli su do krize u britanskoj kraljevskoj kući. Naime, kralj Charles liječi se od raka, njegova supruga, kraljica supruga Camilla uzela je neko vrijeme slobodno od obaveza kako bi moga biti uz njega, a princeza od Walesa Kate Middleton oporavlja se nakon operacije abdomena. Vijesti su to koje posljednjih mjeseci dolaze iz ove kraljevske kuće te zabrinjavaju mnoge obožavatelje. O stanju kralja ne zna se mnogo, a još manje se zna o stanju princeze koje je operirana u siječnju, a vijest o operaciji objavljena je tek nakon zahvata.

Tada je kratko rečeno da će Kate odmarati do Uskrsa te da je prije toga nećemo vidjeti u javnosti, no fotografi su je ipak snimili. Middleton se nalazila u blizini dvorca Windsor, dok ju je u automobilu vozila njezina majka Carole Middleton, piše TMZ koji je objavio i fotografije. Kate je bila ozbiljnog izraza lica, a pogled je sakrila iza tamnih sunčanih naočala.

Podsjetimo, Kate se početkom veljače vratila kući u Windsor iz bolnice gdje je bila na operaciji abdomena. Palača je dan nakon operacije princeze objavila da je ona u privatnoj klinici u Londonu te da će nakon dva tjedna boravka u bolnici biti puštena na kućnu njegu gdje mora odmarati još dva ili tri mjeseca. O stanju princeze bili su kratki te kazali da se ne radi o karcinomu i da će više informacija zadržati tajnima kakao se njezina djeca ne bi zabrinula. Dodali su i da je operacija bila uspješna. No Kate nitko nije vidio od Božića, a nije se javila ni na društvenim mrežama gdje često objavljuje slike svoje djece. Kraljevska obitelj ne dijeli informacije o njenom zdravlju, a ljudi na internetu zadnjih par dana ne prestaju s teorijama što joj se dogodilo, te neke graniče s ludilom. Naime, jedna od teorija je da je princeza išla na operaciju podizanja stražnjice, da se razvode, da William pije pa čak i da je oteta. Dio Britanaca je ljut jer se njeno zdravstveno stanje toliko taji, a neki komentiraju i da Meghan Markle ne bi imala takvu zaštitu.

- Kada je novac poreznih obveznika mislim da javnost ima pravo znati. Nemoj biti princeza ako ne želiš da se znaju detalji iz tvog života - bio je jedan od komentara. Javnost je dobila jako malo novih detalja zbog čega su zabrinuti, a dodatno ih brine i dužina princezinog boravka u bolnici i opravka koja upućuje da se radi o nečem ozbiljnijem, iako je princezina operacija bila planirana. Kate je ranije prošlog mjeseca sa suprugom, princem Williamom i njihovo troje djece otišla na odmor između dva školska polugodišta na imanje Sandringham u Norfolku, gdje se i kralj oporavlja.