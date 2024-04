Kate Middleton i Meghan Markle ne mogu se pomiriti zbog jedne stvari: 'Trebala bi joj se ispričati'

Baš kao i njihovi muževi, princeza od Walesa Kate Middleton (42) i vojvotkinja od Sussexa Meghan Markle (42) godinama nisu u dobrim odnosima, a sve je počelo nakon što su Meghan i princ Harry (39) 2020. napustili dvor i u međuvremenu pred svjetskom javnosti progovorili o kraljevskim tajnama u sklopu vlastite Netflixove serije i autobiografije. Narušene odnose nisu popravila ni recentna nemila događanja unutar kraljevske obitelji, a stručnjak za kraljevsku obitelj u najnovijem izlaganju za britanske medije otkriva nove detalje odnosa dvije šogorice.

- Megan se ne osjeća krivom zbog Kate, jer smatra da je Kate trebala biti jedina osoba u kraljevskoj obitelji koja će je poduprijeti u svakoj poteškoći. Meghan je svjesna da je Kate, kao i ona, strano lice na dvoru pa jednostavno nije mogla razumjeti zašto Kate uvijek drži leđa kraljevskoj liniji umjesto da podržava nju, drugu autsajderku - izjavio je Tom Quinn za The Mirror.

- Kateina dijagnoza raka bila je pravi šok za Meghan, ali ona ne vidi način da popravi odnos, jednostavno zato što je postao toliko otrovan. Također, ne želi da ljudi govore da se pokušava pomiriti s Kate samo zato što je ona bolesna. Meghan i dalje smatra da je Kate pogriješila i da bi se trebala ispričati prije nego pokušaju obnoviti mostove - dodao je stručnjak za kraljevsku obitelj.

Prema izvještajima, Harry i Meghan su vijest o zabrinjavajućoj dijagnozi princeze od Walesa saznali su istovremeno s ostatkom svijeta, iako ih spaja obiteljska veza. Odmah po spoznaji odlučili su objaviti kratko priopćenje za javnost: - Želimo zdravlje i izlječenje za Kate i obitelj te se nadamo da to mogu činiti privatno i u miru - priopćili su vojvoda i vojvotkinja od Sussexa.

Quinn je još dodao da se Harry pronašao između dvije vatre, budući da je prisiljen birati između držanja strane vlastite supruge i pružanja podrške oboljeloj šogorici: - Stvarno mu nedostaje taj topao, jednostavan odnos te se pronašao rastrgan između odanosti vlastitoj supruzi i žaljenja zbog gubitka osobe s kojom je bio tako blizak. Svađa s Kate za Harryja je drugi najveći gubitak nakon smrti njegove majke - zaključio je Tom. Naime, mlađi brat princa Williama (41) opisao je Kate kao 'stariju sestru koju nikada nisam imao'.

Podsjetimo, ekspert za kraljevsku obitelj tvrdi da Willam i Kate čine sve kako bi se pomirili s Harryjem i Meghan. Kako su ranije pisali britanski mediji, vojvode od Sussexa nisu u dobrim odnosima s kraljevskom obitelji, a posvađali su se i s princom i princezom od Walesa. No, Tom Quinn, autor koji se bavi kraljevskom obitelji, rekao je da su Willam i Kate ovo pokušali popraviti. Za Mirror je izjavio kako su se javili Meghan i Harryju, te su ih molili da dođu u Veliku Britaniju i povedu svoju djecu, Archieja i Lilibet. No Meghan je to navodno odbila.

- Nema šanse da će Meghan dovesti djecu u Ujedinjeno Kraljevstvo. Willam i Kate predložili su Harryju i Meghan da dovedu djecu i da se pokušaju svi pomiriti, no taj prijedlog nije prošao - rekao je Quinn.

