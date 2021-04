Karijeru je započela organizirajući ormare: Proglašena je milijarderkom, a privatni život joj se raspada

Puno toga se promijenilo u životu reality zvijezde i poduzetnice Kim Kardashian u zadnjih godinu dana. Donedavno je bila u braku koji se činio potpuno stabilan, snimala ekstremno popularni show 'Keeping up with the Kardashians, a počela je polako i studirati pravo, no onda je otkriveno da se mnogima omiljena razonoda u formi obiteljskog realityja neće više snimati, a dogodio joj se i privatni krah. Potvrđeno je da se razvodi, nakon što se o tome neko vrijeme šuškalo po kuloarima. Kako bi se oporavila od svih udaraca, otišla je na odmor, a onda je pukla vijest - časopis Forbes ju je i službeno proglasio milijarderkom.

Naravno, postoji razlog zašto je ta vijest morala biti službeno potvrđena. Naime, kao i njezinu sestru Kylie, Forbes je optužio prije nekoliko mjeseci da su lažirale dokumente i podatke o financijama, te da nisu stvarno milijarderke - već 'samo' multimilijunašice. Ipak, bilo je očito da će se ta brojka kad tad povećati, s obzirom na to da Kardashian ima gomilu uspješnih poduzetničkih pothvata, a osim toga, za razliku od mnogih, sama je sebi najbolja reklama što potvrđuje i činjenica da je samo na Instagramu prati preko 213 milijuna ljudi pa puno uštedi i na marketingu, jer takvu brojku nemaju ni neke ozbiljne multinacionalne kompanije koje desetljećima ulažu u svoj posao.

Prije no što je postala poznata, Kardashian je gradila karijeru "organizatorice ormara", počevši od svoje prijateljice, bogate nasljednice Paris Hilton. Kim i Paris često su izlazile zajedno, ruku pod ruku, s predimenzioniranim torbama Louis Vuitton i u ultrakratkim haljinicama. Hilton je u to vrijeme bila na vrhuncu slave, imala je nekoliko realityja, izlazila je s muškarcima koji su često bili na listama najpoželjnijih i družila se s Britney Spears i Lindsay Lohan. A onda šok. U javnost je procurila njezina snimka seksa. Paris tjednima nije silazila s naslovnica. A svemu je svjedočila Kim. U to vrijeme prvi je put osjetila miris vlastitog novca nakon što joj je otac dopustio da njegovom karticom kupi pet pari cipela Manolo Blahnik kakve je nosila Jennifer Lopez u jednom spotu. Kim je kupila cipele za 700 dolara te ih odmah prodala na e-Bayu za gotovo tri puta veći iznos.

U isto vrijeme bila je u vezi s bratom svoje klijentice Williamom Raymondom Norwoodom, poznatijim kao Ray J. Mladi par zaputio se na odmor u Meksiko gdje su slavili Kimin 23. rođendan. Ponijeli su kameru da bi zabilježili ljepotu prirode, no nije stalo na tome i nekoliko godina poslije u javnost je isplivala njihova privatna snimka seksa. Kardashian, koja je tada sa sestrama tek otvorila trgovinu Dash, napokon je dospjela na naslovnice svih časopisa u svijetu šoubiznisa. Iako se prije družila s novinarima, urednici nisu smatrali da je dovoljno slavna i dovoljno važna pa, iako je pedantno i pomalo opsesivno pisala priče o sebi, nitko ih do tada nije htio objaviti. I tako je sve počelo. Nekoliko mjeseci kasnije potpisali su ugovor za snimanje obiteljskog realityja, koji je kreirao Ryan Seacrest, a producirala Kris Jenner. U pola sata gledatelji doznaju što se događalo u životima Kim, Kourtney, Khloe, Kylie, Kendall, Kris, Caitlyn i Roberta. A u njihovim životima drami nikad kraja. Nažalost mnogih fanova, nakon 20 sezona, mreža E Network će posljednje epizode prikazati ove godine.

Kako tvrde članovi obitelji, donijeli su zajedničku odluku da je vrijeme da to poglavlje u njihovom životu privedu kraju, no šuška se da su tražili veće honorare po epizodi, što je odbijeno. Isto tako, činjenica je da gotovo sve članice obitelji imaju djecu s očevima s kojima imaju nerazriješene ili nategnute odnose. Realno je očekivati da će neki od njih iskoristiti svoje roditeljsko pravo da zatraže da se u emisiji ne pojavljuju njihovi mališani, a prvi je definitivno reper West, koji se i sam odbio pojavljivati u showu i pred kamerama je bio samo nekoliko puta. Kanye obožava svoju djecu, ali je od početka veze do danas potpuno promijenio životna uvjerenja, te se okrenuo religiji, pa su neki njegovi stavovi oko odgoja potpuno različiti od onih njegove uskoro bivše supruge. Dok su još živjeli zajedno, reper nije dozvolio djeci da imaju televizije u vlastitim sobama, a izbacio je i svu šminku iz ormara svoje sedmogodišnje kćeri North.

Na sreću poduzetnice, prekid snimanja showa biti neki preveliki udarac na njezine financije.

- Više zaradim samo jednom objavom na Instagramu nego što zaradim od prikazivanja jedne sezone showa. Bez showa ne bismo to mogle, ali realno svaka od nas može zaraditi više objavom na društvenim mrežama nego od showa - rekla je Kim jednom prilikom.

Kim trenutačno ima kozmetičku liniju, parfem, igru za mobitele Kim Kardashian Hollywood i aplikaciju za emotikone, Kimojis te megauspješni brend donjeg rublja SKIMS, u koji trenutačno ulaže najviše energije, te najviše promovira, po čemu se daje zaključiti da joj je najvažnije da uspije i održi se na tržištu. Ipak, još uvijek nije poznato što će točno raditi nakon showa i hoće li najaviti neki potpuno novi televizijski koncept i projekt.

