Junak vatrenih cijeli život odan je srednjoškolskoj ljubavi, a ona mu je i najveća podrška

Junak vatrenih u utakmici između Hrvatske i Turske bio je Mateo Kovačić koji je s dva gola hrvatsku reprezentaciju proveo bez velike drame kroz utakmicu, a bez drame jest i njegov privatni život. Naime, Mateo je u sretnom braku sa svojom srednjoškolskom ljubavi, Izabel, te je ponosno otac malenog dječaka.

Mateo i njegova supruga Izabel slove za jedan od najskladnijih parova na domaćoj sceni. Bez obzira na brojne obveze i razdvojenost, njih su dvoje uspjeli očuvati svoju srednjoškolsku ljubav, a veže ih simpatična ljubavna priča kako su se upoznali.

Zanosna Izabel jedna od najpoznatijih, ali i najljepših supruga vatrenih. Mateo i Izabel upoznali su se u župnoj crkvi u Sesvetskim selima gdje on bio ministrant, a Izabel je pjevala u crkvenom zboru. Izabela se zbog lijepoga glasa, ali i stasa isticala među drugim djevojkama, a najviše je voljela pjevati duhovne šansone i psalme.

Nakon što je postala gospođa Kovačić, Izabel je pod još većim povećalom javnosti, no bez obzira na to, ostala je jednostavna i samozatajna, no obožavatelji na društvenim mrežama uvijek su oduševljeni njezinim objavama, naročito modnim kombinacijama.

Par se vjenčao 2017. godine u Sesvetama, a na proslavi bile su i mnoge zvijezde madridskog Reala u kojem je Mateo tada igrao. Osim što je jedna od najljepših, Izabel je i jedna od najbolje odjevnih Hrvatica, zahvaljujući besprijekornom stilu koji je spoj elegancije i casual komada, a na prvu će vas sigurno očarati i njezina kosa - savršeni plavi uvojci, a britanski mediji su nedavno prozvali i hrvatskom Shakirom. Lijepa Izabel osim što vjerno bodri Matea, gradi i uspješnu karijeru, a par je 2020. godine dobio sinčića Ivana. Izabel je sa sestrom Ivanom Čirjak pokrenula brend Lunilou 2015. godine koji je u međuvremenu postao sinonim za kvalitetnu organsku odjeću s hrvatskim potpisom, posebice za djecu.

Intervjue daje rijetko, a u jednom, koji je dala nedavno, progovorila je o majčinstvu. Izabel kaže kako se trudi biti što bolja majka te da malenom Ivanu sada treba njena pažnja i ljubav.

"Nemam riječi za to, to je neka čista ljubav koja prije nije bila zamisliva. Ne znam, trudim se biti što bolja majka, kao i sve majke, i nadam se da će to jednog dana Ivan i vidjeti. Ivan je dobar dječak, ali kako kažu kod nas – živ je, jako je živ. On je još jako mali, njemu sad treba moja pažnja i ljubav, i to mu pokušavam dati na sve moguće načine s obzirom na to da mu oca često nema doma, ima poslovne obveze, onda mu moram biti i tata i mama, a to je važno - otkrila je Izabel koja je svom suprugu bila podrška s tribina i na Svjetskom prvenstvu u Kataru, a društvo joj je pravio i maleni Ivan.

VIDEO Danijela Martinović o vezi s inspektorom: 'Stvarno sam sretna'