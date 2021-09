Josipa Lisac otkrila kako ostaje aktivna u 72. godini: 'Pa ne moraš samo trčati'

Glazbena diva Josipa Lisac nastpala je na Špancirfestu u Varaždinu, a nakon koncerta otkrila je neke detalje o tome kako ostaje aktivna, ali i o svojoj velikoj ljubavi, Karlu Metikošu.

Josipa je kazala kako uopće nije energična.

"Ne, ja nisam uopće energična, ja sam vrlo smirena, ali ja jesam aktivna u smislu i duhovno i fizički, pa ne moraš ti samo trčati to tak fizički, ti moraš bit aktivan i u glavi, u krajnjoj liniji život je takav da si sperman na izazove, na raznorazne izričaje, na razne promjene, da se možeš prilagoditi, da se možeš suočiti s tim, mislim da je to to" kazala je Lisac za In Magazin Nove TV.

Ove godine u prosinucu obilježava se 30 godina otkad je preminuo Metikoš.

''Možda je mogao još, ali gledajte, tako je sudbina rekla, tako je to bilo zapisano, naprosto nas je napustio u 51. godini života, vrlo vrlo mlad, ali ono što ja znam i ono što bi vam i on rekao - ja sam živio 300 na sat, to je bilo strahovito, on je bio aktivan u svakom smislu i stvarno je uživao u svakom trenutku života. Puno godina je prošlo, ali naprosto njegova djela žive, ja kroz našu ljubav idem dalje, za nas dvoje, to je druga priča, znate, ponekad samo pričaju o ljubavi jer ne znaju kaj bi drugo, ali imamo paralelno suradnju, imamo djela koja su se napravila i još imamo ljubav koja je sve to začinila i sad ta velika ljubav meni pomaže da ja izdržim i da idem dalje za nas dvoje, pa do kud se može...'' rekla je glazbenica.

