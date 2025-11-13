Jennifer Aniston napokon sretna: 'On je poseban, normalan i želi pomoći ljudima da iscijele'

Glumica Jennifer Aniston (56) zvijezda je novog izdanja časopisa Elle "Žene u Hollywoodu", a osim serije odvažnih fotografija na kojima je pokazala svoju zavidnu figuru, s javnošću je podijelila i intimne detalje o novoj ljubavi koja joj je, čini se, donijela dugo traženi mir. Glumica je prvi put javno progovorila o svom partneru, 50-godišnjem životnom treneru i hipnoterapeutu Jimu Curtisu, opisujući ga riječima koje odišu toplinom i divljenjem. "On je vrlo poseban, vrlo normalan i vrlo ljubazan te želi pomoći ljudima da iscijele, da se pomaknu kroz svoje traume i stagnaciju prema jasnoći", izjavila je Aniston. Naglasila je kako je hipnoza samo jedna od mnogih stvari kojima se bavi. "Prilično je izvanredan i pomaže mnogim, mnogim ljudima. Predivna je stvar posvetiti svoj život tome", dodala je zaljubljena glumica, čije riječi potvrđuju da je u Curtisu pronašla više od partnera – srodnu dušu čija je životna misija usklađena s njezinim vrijednostima.

Intervju je uslijedio samo nekoliko dana nakon što je par i službeno potvrdio svoju vezu na društvenim mrežama, prekinuvši višemjesečna nagađanja. Aniston je 2. studenog svom partneru čestitala rođendan objavivši njihovu crno-bijelu fotografiju na kojoj ga grli s leđa, uz jednostavan, ali moćan opis: "Sretan rođendan, ljubavi moja.". Curtis nije dugo čekao s odgovorom. Podijelio je nekoliko fotografija sa slavlja i napisao: "Ako je ovo san, ne želim se probuditi." Ova javna razmjena nježnosti oduševila je obožavatelje koji su u komentarima izrazili neizmjernu sreću zbog glumice. Cijela priča zaokružena je impresivnim editorijalom u kojem je Aniston pozirala u komadima luksuznih brendova, poput donjeg rublja marke Miu Miu vrijednog oko 3100 eura i elegantne bijele košulje Ralpha Laurena, pokazujući samopouzdanje koje, kako se čini, crpi iz novopronađene sreće.

Njihova ljubavna priča započela je daleko od očiju javnosti. Prve glasine pojavile su se u srpnju 2025. godine, kada su snimljeni na luksuznoj jahti uz obalu Mallorce u društvu bliskih prijatelja, glumca Jasona Batemana i njegove supruge Amande Anke. Iako su tada izvori tvrdili da je veza još u povojima, par je nastavio provoditi vrijeme zajedno. U kolovozu su viđeni na dvostrukom spoju s glumičinom najboljom prijateljicom i kolegicom iz "Prijatelja", Courteney Cox, i njezinim partnerom Johnnyjem McDaidom. Aniston je vezu "diskretno" najavila u rujnu, objavivši seriju ljetnih fotografija među kojima se našla i jedna na kojoj se vidi Curtisova silueta okrenuta leđima. Iako nisu zajedno prošetali crvenim tepihom, njegova prisutnost na premijeri četvrte sezone serije "The Morning Show" bila je jasan znak da je njihova veza postala ozbiljna.

FOTO Lana Jurčević je proslavila 41. rođendan, pogledajte kako se mijenjala od početka karijere

Jim Curtis nije tipičan holivudski partner. Prije nego što je postao poznat kao dečko Jennifer Aniston, izgradio je uspješnu karijeru kao wellness stručnjak, motivacijski govornik i autor. Njegova knjiga "Shift: Get Unstuck, Discover Your Direction, and Design Your Dream Life" iz 2024. godine postala je vodič za samorazvoj mnogima, uključujući i poznate osobe poput Mirande Kerr i Julianne Hough. Iza sebe ima brak iz kojeg ima sina tinejdžera, a izvori bliski paru tvrde da je upravo njegova smirena i prizemljena energija ono što je privuklo glumicu. "On je vrlo drugačiji od bilo koga s kim je prije izlazila", rekao je jedan izvor za magazin People, dodajući da se savršeno uklopio u njezin krug prijatelja.

Čini se da je Curtis donio upravo onu stabilnost za kojom je Aniston tragala nakon turbulentnih veza koje su bile pod stalnim povećalom javnosti. Njezini prijatelji, koji su joj najveća podrška, navodno su oduševljeni njezinim novim partnerom. "Prijatelji ga obožavaju. Smiren je, vrlo topao i nevjerojatno podržavajući. Unio je zaista postojanu i pozitivnu energiju u njezin život", otkrio je izvor. Ta lakoća i prirodnost u njihovom odnosu nešto je što glumica, kako kažu, iznimno cijeni. Čak je i njezin bivši suprug Justin Theroux, s kojim je ostala u prijateljskim odnosima, suptilno pokazao svoje odobravanje "lajkavši" njezinu rođendansku objavu za Curtisa. To je jasan pokazatelj da je ovo poglavlje njezinog života ispunjeno zrelošću i međusobnim poštovanjem, bez drame koja je često pratila njezine prijašnje veze s Bradom Pittom, Vinceom Vaughnom i Johnom Mayerom.

Ova nova ljubavna sreća dolazi nakon desetljeća u kojima je Aniston, osim s ljubavnim brodolomima, vodila i tešku, privatnu bitku. U nedavnim intervjuima hrabro je progovorila o bolnom putu potpomognute oplodnje i godinama medijskog pritiska i spekulacija o tome zašto nema djecu. Dok su je tabloidi optuživali da je "sebična" i da je "karijeru stavila ispred obitelji", ona je u tišini prolazila kroz iscrpljujuće IVF tretmane. "Bio je to izazovan put za mene, put stvaranja djeteta. Godine i godine nagađanja... Bilo je stvarno teško", priznala je.