Jedna od najcjenjenijih regionalnih glazbenica najavila je koncert u Lisinskom

U prvoj polufinalnoj epizodi 'Supertalenta' Matija Petrić, Tamia Šeme i Step n' Jazz briljirali i osigurali svoje mjesto u finalu

Prva polufinalna epizoda Supertalenta donijela je spektakularne nastupe koji su pomakli granice očekivanog, no prolazak u finale moglo je izboriti samo troje najboljih kandidata. Konkurencija je bila neumoljiva, a izbor prvih finalista žiriju je bio izuzetno težak, no zbog briljantnih nastupa prolaskom u finale nagrađeni su Matija Petrić, Tamia Šeme i Step n' Jazz. Svaki od njih donio je nešto jedinstveno – od emotivnih izvedbi do vrhunskih koreografija, a atmosfera na pozornici bila je napeta i ispunjena nevjerojatnim iznenađenjima.