Jamie Lee Curtis osvojila nagradu a onda čestitala kolegici sočnim poljupcem u usta

Pustolovni film "Sve u isto vrijeme" koji se bavi idejom paralelnih stvarnosti, osvojio je glavnu filmsku nagradu na dodjeli nagrada Ceha glumaca u nedjelju, učvrstivši status vodećeg kandidata za prestižnu nagradu za najbolji film na dodjelama Oscara u ožujku.

Film o kinesko-američkoj vlasnici praonice rublja koja se bori s plaćanjem poreza usred obiteljskih previranja osvojio je zadnjih tjedana mnogo trofeja na dodjelama holivudskih nagrada uoči dodjele Oscara 12. ožujka. Uz Michele Yeoh glavna zvijezda filma je Jamie Lee Curtis (64) , koja je na dodjelu došla u uskoj crvenoj haljini s dekolteom i oduševila fanove. Ubrzo je i osvojila nagradu za najbolju sporednu glumicu, a zatim je uslijedio trenutak o kojem svi pričaju.

Glumica je bila presretna što je njezina kolegica iz spomenutog filma, Michelle Yeoh, također dobila nagradu pa je odlučila nagraditi je sočnim poljupcem koji su zabilježile kamere.

"Ne mogu vjerovati da je Jamie poljubila Michelle u usta", "O čemu je Jamie razmišljala prije ovog poljupca?", "Ovo je jedan od sočnijih poljubaca koje sam vidio", samo su neki od brojnih komentara na prisni trenutak između glumica.

Lee Curtis je najpoznatija po svojim ulogama u kultnim hororima, a svojom odlučnošću i zdravim navikama posljednjih godina dovela se do toga da i na pragu sedmog desetljeća ima tijelo na kakvom bi joj mnoge mlađe žene pozavidjele. 2021. godine progovorila je o plastičnoj kirurgiji i nametnutim idealima ljepote s kojima se i ona sama susrela.

- Fileri, operacije i filtriranje slika današnji su opsesivni trenovi i činimo sve kako bi prilagodili svoj izgled Zoomu koji briše generacije i generacije ljepote. Kada jednom napraviš nešto na licu to ne možeš više popraviti. Probala sam estetsku kirurgiju. Nije mi pomogla, ali sam zbog nje postala ovisna o tabletama Vicodin, a sada sam čista već pune 22 godine- rekla je glumica za Vanity Fair. Jamie je već ranije pričala o ovisnosti o alkoholu i tabletama o kojima je postala ovisna nakon operacije očiju.

-Imam prirodno natečene oči, a ako pogledate moje fotografije iz djetinjstva izgledam kao da nisam spavala, oduvijek sam bila takva- započela je glumica.

-Snimali smo jednu scenu u sudnici, fluorescentna svijetla bila su postavljena visoko, a kada sam stupila na set kamerman je rekao da me danas neće snimati zato što su mi oči bile podbuhle. Bila sam toliko prestravljena i posramljena da sam odmah nakon snimanja otišla na rutinsku operaciju da uklonim vrećice - dodala je Jamie te otkrila kako je bila i na botoksu i liposukciji no to joj nije pomoglo.

