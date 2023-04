Jadranka Kosor o Letu 3: 'Dosta su se rugali dok sam bila premijerka, htjela sam poravnati račune'

Bivša premijerka Jadranka Kosor (69) krila se ispod maske Kraljice u RTL-ovu showu "Masked SInger". Premda je to većina i nagađala već nakon prve pjesme "Mamica su štrukle pekli", konačna potvrda stigla je u subotu, kada je Kosor skinula masku.

U sinoćnjem RTL Direktu progovorila je o dojmovima iz showa i nakon ispadanja. Priznala je da su ljudi oduševljeni njezinim pojavljivanjem u showu.

- Odlične su reakcije. Zaustavljaju me i govore: 'Dobar dan kraljice, bili ste odlični'. To se događalo još od prve emisije, od prvog nastupa. Mnogi su znali da sam to ja i djeca bi vrištala po ulici - otkrila je Kosor.

Odluka o pojavljivanju u "Masked Singeru" nije joj došla lako.

- Ja sam se dvoumila, pa upadala u krize razmišljanja, što ću kako ću i na kraju sam pristala. Od djetinjstva sam htjela biti kraljica te sam tako odlučila koju ću masku - rekla je.

Bivša premijerka u RTL Direkt je došla s rukavicama i prstenom kojeg je imala u showu, a objasnila je i zašto se odlučila na to da pjeva pjesmu 'Mama ŠČ'.

- Zato što sam ja u prošlosti dok sam bila predsjednica Vlade, Let 3 se dosta rugao. Oni su se znali i oblačiti poput mene, stavljati neke perike sijede, oblačili su neke kostime. Budući da je ovo pjesma koja će nas predstaviti na Euroviziji, htjela sam na neki način poravnati te račune - rekla je i dodala da joj mnogi na Twitteru piše da ide s njima u Liverpool na natjecanje za pjesmu Eurovizije, da im pruži podršku.

A priznala je i da i sama jako voli glazbu.

- Uz Shakiru perem prozore i to najbolje - našalila se.

Za nju je, priznala je nakon izlaska iz showa, ovo bio izlazak iz sigurne zone, a za svoje nastupe dobila je puno pozitivnih komentara.

- Nisam se morala osobito truditi, jedino što sam morala, naravno, na mnogobrojne komentare na ulice, pitanja kada bi me nepoznati ljudi ispitivali, dovikivali 'bravo Kraljice', 'samo naprijed Kraljice', govoriti 'ma o čemu vi pričate'. Bilo je užasno smiješnih trenutaka, znala sam se u sebi nasmijati. Bilo je navijanja, djeca su me dozivala na ulici, osobito nakon 'Mame ŠČ'. Čak su i mog unuka molili njegovi prijatelji da dobiju potvrdu. Jedan je kleknuo pred njega i molio da pokaže je li njegova 'granny', kako me zove, Kraljica. Jedan mu je donio čak i čokoladu da mu to otkrije - ispričala je Kosor za RTL jučer.

VIDEO Ivana Paradžiković šokirana onim što je vidjela u Americi: 'Najgore od svijeta'