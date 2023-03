"Jače manijače", koncertna posveta legendarnom kralju funka, vraća se u Zagreb

Koncertna večer posvećena kralju funka vraća se u klub gdje je i sve krenulo-novozagrebačku oazu dobre zabave Metroplis club!! Ova posebna večer obilježava 15. obljetnicu Dinine smrti i nakon 2 godine ne nastupanja pred zagrebačkom publikom u čast kralja funka ! Sve fanove Dine Dvornika 18.ožujka čeka prava koncertno-plesna poslastica – program pod nazivom “Jače manijače”!

Uz simboličan naziv večeri s jednim od Dininih najenergičnijih hitova svi posjetitelji će moći uživati u pravim funky ritmovima u bogatoj izvedbi glazbenih virtuoza iz banda Official Tribute to Dino Dvornik. Odlična svirka će se još dodatno začiniti sa najvećim pop funky plesnjakom u gradu! Inače pjesmu Ramba Amamdeusa "Jače manijače" Dino Dvornik je osamdesetih prabcio u pravu plesnu bombu koja je postala neizostavni dio svakog podija!

U ovaj pravi funky vremeplov vraća vas provjerena ekipa, glazbenici koji su intenzivno sudjelovali na koncertima i studijskim projektima Dine Dvornika. Band čine vrhunski bubnjar Damir Šomen, koji je s Dinom u najslavnijim danima Songkillersa te s njim snimio i kultni album „Live in Munchen”. Na klavijaturama je Gojko Tomljanović, također nekadašnji član Songkillersa s albuma “Live in Munchen. Na gitari je Zoran Jager, gitarista i osnivač kultne grupe The Bastards, a basista Alen Svetopetrić jedan je od naših najboljih basista. Voditelj Dino Dvornik Tribute benda Ivica Premelč je na saksofonu. U bendu je jedan od naših najboljih vokala Mario Huljev. Sa ovakvom postavom energije neće faliti za pravu funky live atmosferu!!

Najrasplesaniji tulumi zasigurno se odvijaju na plesnom podiju Metropolis cluba u poznatom štimungu koji nas pomalo vraća u dobra stara vremena otkuda se i lansirala ovu posvetu najvećem muzičkom majstoru na ovim prostorima. Iako nas je kralj funka prerano napustio njegovi hitovi koji su i onda bili ispred svog vremena i dan danas pronalaze svoje fanove.

Svi njegovi albumi su uvijek bili u vrhu hrvatske produkcije, nekima je dotakao svjetske produkcijske razmjere, a live nastupi bili su nabijeni energijom i specifičnim plesom, te odličnom izvedbom. Kao i svaki muzički genijalac Dino je uvijek iza sebe imao muzičke virtuoze i pravu energiju, a upravo ta energija bacit će vas 18.03.2023. u pravi funky trans!

Prije i nakon koncerta za dobru atmosferu zaduženi su DJ Sish i DJ Sammy uz gosta iznenađenja, zato u dobrom ritmu možete ostati i nakon koncerta.

Ulaznicu za ovaj koncert možete kupiti u sustavu ENTRIO.HR po pretprodajnoj cijeni od 8 eura (na dan koncerta 10 eura), te na šanku kluba Metropolis svakim danom od 11:00h-23:00h.

