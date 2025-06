Iznenada preminula američka TV zvijezda i kuharica, milijuni obožavatelja potreseni

Poznata američka kuharica i TV zvijezda Anne Burrell iznenada je preminula u dobi od 55 godina. Prema priopćenju njujorške policije, službenici su u utorak ujutro, nešto prije 8 sati, zaprimili poziv na njezinu adresu u Brooklynu. Po dolasku su zatekli 55-godišnju ženu bez svijesti i bez znakova života. Hitna medicinska pomoć ubrzo je na licu mjesta proglasila smrt. Iako službeni uzrok smrti još nije objavljen te se čeka nalaz obdukcije, istraga je u tijeku.

Njezina smrt potresla je milijune obožavatelja koji su je godinama pratili kroz brojne emisije, cijeneći njezin vedar duh, zaraznu energiju i strast prema hrani koju je nesebično dijelila. Dok se čeka službena potvrda, mediji su prenijeli informaciju kako je osoba koja je pozvala hitnu pomoć prijavila da je Burrell doživjela "srčani zastoj" te da je bila "mrtva po dolasku". U međuvremenu, njezina obitelj objavila je dirljivu izjavu u kojoj su je opisali kao "voljenu suprugu, sestru, kćer, pomajku i prijateljicu". "Njezin osmijeh obasjavao je svaku prostoriju u koju bi ušla. Annina svjetlost zračila je daleko izvan kruga ljudi koje je poznavala, dotičući milijune diljem svijeta. Iako više nije s nama, njezina toplina, duh i bezgranična ljubav ostaju vječni", stoji u izjavi obitelji. Iza sebe je ostavila supruga Stuarta Claxtona, za kojeg se udala 2021. godine, njegovog sina Javiera, majku Marlene, sestru Jane s djecom i brata Bena.

Iz njene dugogodišnje televizijske kuće Food Network od Anne su se oprostili su biranim riječima, ističući njezin golem doprinos. "Anne je bila izvanredna osoba i kulinarski talent – podučavala je, natjecala se i uvijek dijelila važnost hrane u svom životu te radost koju ukusan obrok može donijeti. Naše misli su s Anninom obitelji, prijateljima i obožavateljima u ovo vrijeme golemog gubitka", poručili su iz mreže koja ju je proslavila. Njezina filozofija bila je jednostavna i moćna, a često je govorila: "Uistinu vjerujem da vaša hrana zna kako se osjećate dok je kuhate i reagira u skladu s tim. Volim unositi sreću i radost u svoju hranu, to nije tako ozbiljno." Svojim je učenicima i gledateljima poručivala da se opuste jer, na kraju krajeva, "to je samo večera".

Put Anne Burrell do statusa kulinarske ikone bio je jedinstven. Rođena u Cazenoviji u New Yorku, inspiraciju je crpila iz majčine kuhinje i legendarne Julije Child. Ipak, isprva je diplomirala engleski jezik i komunikacije, no ubrzo je shvatila da je njezina prava strast u kuhinji. Upisala je prestižni Culinary Institute of America, gdje je diplomirala 1996. godine. Svoje znanje dodatno je usavršavala u Italiji, na Talijanskom kulinarskom institutu za strance, nakon čega je radila u Michelinovom restoranu u Umbriji. Po povratku u New York, gradila je karijeru u cijenjenim restoranima, uključujući rad sa slavnom Lidiom Bastianich, prije nego što je 2005. godine prvi put stala pred kamere kao pomoćna chefica Mariju Bataliju u emisiji "Iron Chef America".

Televizijska karijera Anne Burrell ubrzo je procvjetala i postala je jedno od najprepoznatljivijih lica Food Networka, ne samo zbog svoje kulinarske vještine, već i zbog prepoznatljive platinasto plave šiljaste frizure i oštrog, ali toplog humora. Od 2008. do 2012. vodila je vlastitu, za Emmy nominiranu emisiju "Secrets of a Restaurant Chef", u kojoj je gledateljima otkrivala profesionalne tehnike prilagođene kućnoj upotrebi. Ipak, najveću slavu donijela joj je uloga mentorice u showu "Worst Cooks in America", koji je vodila od 2010. do 2024. godine. U čak 27 sezona, Burrell je s nevjerojatnim strpljenjem i entuzijazmom podučavala natjecatelje s najgorim kulinarskim navikama, pretvarajući ih u sposobne kuhare. "Ako ljudi žele učiti, apsolutno ih volim podučavati", izjavila je jednom prilikom. Njezin angažman obuhvaćao je i uloge sutkinje u emisijama poput "Chopped" te natjecateljice u "Beat Bobby Flay" i "House of Knives".

Shrvani kolege i prijatelji oprostili su se od nje na društvenim mrežama, dijeleći uspomene koje svjedoče o njezinoj toplini. Robert Irvine, njezin kolega iz "Worst Cooks in America", napisao je: "Zapanjen sam i duboko ožalošćen. Anne nije bila samo vatrena chefica; bila je blistav duh koji je obasjavao svaku prostoriju u koju bi ušla." Chef Michael Voltaggio podijelio je dirljivu priču o tome kako mu je Anne isplela dekicu za bebu, nazvavši je, osim nevjerojatnom cheficom i kolegicom, "odanom i promišljenom prijateljicom".

Andrew Zimmern otkrio je da je s njom bio prije samo nekoliko tjedana te je pozvao sve da se usredotoče na "ljubav i divljenje prema svim dobrim stvarima koje je predstavljala". Samo četiri dana prije smrti, Burrell je objavila svoju posljednju fotografiju na Instagramu, sretna i nasmijana, uz svoj zaštitni hashtag #ilovewhatido (volim ono što radim), ostavivši iza sebe nasljeđe radosti, strasti i dva bestselera, "Cook Like a Rock Star" i "Own Your Kitchen", kao vječni podsjetnik na njezin neizbrisiv trag.