Iznenada je preminuo veliki prijatelj princa Williama, imao je samo 53 godine, a otkriven je i uzrok smrti

Sunjay Kapur, indijski poduzetnik i bliski prijatelj princa Williama, tragično je preminuo u četvrtak u Engleskoj u 54. godini nakon što ga je tijekom polo utakmice ubola pčela. Unatoč brzoj intervenciji, snažna alergijska reakcija dovela je do zastoja srca, a Sunjay je preminuo na licu mjesta. Kao predsjednik međunarodne korporacije Sona Comstar, specijalizirane za proizvodnju autodijelova, njegova iznenadna smrt šokirala je javnost u Velikoj Britaniji i Indiji.

Kapur je bio poznat po čestom sudjelovanju na kraljevskim događanjima i polo utakmicama s članovima britanske kraljevske obitelji. Kensingtonska palača još nije izdala službeno priopćenje. Iza sebe je ostavio dvoje djece, kćer Samairu (20) i sina Kiaana (14), koje je imao s bivšom suprugom, poznatom bolivudskom glumicom Karismom Kapoor (50). Par se razveo 2016. godine nakon 13 godina braka.

Podsjetimo, nedavno je Colleen Harris, bivša medijska tajnica kralja Charlesa, otkrila kako je princ William bio 'stvarno nervozan' po dolasku na Sveučilište St. Andrews, pogođen golemom medijskom pažnjom koja ga je učinila 'vrlo nesigurnim'. Situaciju je dodatno pogoršao neugodan incident kada ga je obožavateljica uštipnula za stražnjicu tijekom izlaska, što je mladog princa, unatoč njegovom odgoju, dodatno uznemirilo i doprinijelo osjećaju izloženosti

Prilagodba na novo okruženje Williamu je teško padala. Hladna i siva škotska zima, poteškoće u sklapanju prijateljstava i osjećaj izoliranosti činili su studentske dane sumornima. Jako mu je nedostajao brat Harry, pa je često putovao u London i Highgrove, tražeći bijeg od studentskog života koji mu je postajao sve veći teret. Ti su posjeti bili pokušaj da se udalji od pritisaka i usamljenosti koje je osjećao u Škotskoj.

Tijekom božićnih praznika, William je ocu, tadašnjem princu Charlesu, priznao da želi napustiti St. Andrews i prijeći na Sveučilište u Edinburghu. Nadao se da će promjena sredine donijeti olakšanje od pritiska i tjeskobe. Međutim, kako piše kraljevski biograf Robert Lacey, ova je namjera izazvala ozbiljnu zabrinutost među kraljevskim savjetnicima. Strahovali su da bi Williamov odlazak bio protumačen kao odustajanje i potencijalna uvreda škotskom narodu, što bi moglo naštetiti ugledu monarhije.

Ključan je bio iskren razgovor s ocem. Charles, koji je i sam iskusio slične pritiske, razumio je sinovljeve strahove. - Ne mislim da sam bio nostalgičan za domom. Više sam bio ustrašen - priznao je kasnije William. - Moj otac je to razumio... Puno smo razgovarali i na kraju sam shvatio da se moram vratiti - otkrio je. Nakon tog razgovora, William je odlučio ostati u St. Andrewsu, ali je napravio promjenu koja mu je olakšala prilagodbu: umjesto povijesti umjetnosti, upisao je geografiju. Ova odluka, donesena u teškom trenutku, pokazala se sudbonosnom.

Da je William tada odlučio napustiti St. Andrews, povijest britanske krune bila bi drugačija, a on možda nikada ne bi upoznao Kate Middleton. Sudbina je htjela da ostane, a upravo je na tom sveučilištu zapazio buduću suprugu, najpoznatije na studentskoj modnoj reviji gdje je Kate hrabro prošetala pistom. No njihov prvi susret dogodio se i prije te revije. Kate je navodno priskočila Williamu u pomoć, spasivši ga od napadnog studenta, a on se tada našalio da mu je ona djevojka, ne sluteći da će to postati istina.

Njihova bivša cimerica, Laura Warshauer, ispričala je za Mail on Sunday da je kemija između Williama i Kate bila očita od samog početka. Prisjetila se jedne zabave u dvorcu s temom Harryja Pottera, gdje je održana aukcija za spoj. - Will je ponudio 200 funti (tadašnjih otprilike 230 €) za spoj s Kate - kazala je Warshauer, dodajući da je Kate to prihvatila 'opušteno i s lakoćom'. Taj trenutak bio je jedan od pokazatelja rađanja romanse koja je mogla biti spriječena da William nije prevladao svoje studentske strahove, uz očevu podršku i vlastitu unutarnju snagu.