Ivica Kostelić progovorio o Janičinu sinu Oskaru i otkrio detalje o blizancima

U ožujku sljedeće godine obitelj Kostelić narast će za dva člana - dvije blizankinje za koje je javnost doznala početkom listopada. Naime, nakon dva sina, 5-godišnjeg Ivana i 3,5-godišnjeg Leona, naš skijaš Ivica Kostelić i njegova supruga Elin postat će roditelji dviju djevojčica.

Par koji se inače rijetko pojavljuje u javnosti u utorak je prisustvovao otvorenju jedne poliklinike u Zagrebu gdje su dali kratku izjavu za nazočne medije, a pritom su otkrili kako se nose s trudnoćom i je li im drago što nakon dva sina dolaze dvije djevojčice.

– Još nije nikakvo kritično stanje u obitelji Kostelić. Pazimo da se Elin previše ne napreže i čekamo dolazak bebica – rekao je nasmijano Ivica, a Elin je rekla kako se osjeća dobro i da je sve u najboljem redu.

Foto: Borna Filić/Pixsell, Marko Lukunić/Pixsell

– Nama je lijepo što dolaze dvije curice, ali na kraju krajeva nije nam bitan spol, samo da je sve u redu – objasnila je Kostelićeva supruga koja mu je oduvijek bila najveća podrška u trenucima skijaške karijere koja je zahtijevala velike žrtve. Razumjela je sve jer je i sama bila skijašica.

– To mi je iznimno važno jer je to jedan specifičan način života i ne razumiju ga svi. Dobro je ako su oba partnera sportaši ili bivši sportaši, to pridonosi razumijevanju i boljoj kvaliteti veze – kaže Ivica.

Dok su se roditelji zabavljali, sinove je čuvala ponosna baka.

– Klinci su veliki veseljaci, a čini mi se da će i Janičin sin Oskar biti takav. Vrlo je aktivno dijete. Neće nam biti dosadno – zaključio je Ivica koji je ovaj mjesec za Večernji izjavio da je oduvijek htio imati puno djece.

– Uvijek sam htio imati puno djece jer je to ono najvrednije što iza nas ostaje. Nema ništa ljepše od podizanja novog života jer kao roditelj imate priliku stvarati jedan novi svijet. Saznanje o blizankama izazvalo je oduševljenje. Htjeli smo imati još djece pa je trudnoća bila planirana, no to je za nas bilo doista veliko iznenađenje. Tim više što sa suprugine strane, a kažu da blizanci dolaze po ženinoj genetskoj liniji, blizanaca nije bilo. Barem koliko ona zna. Među Kostelićima ih je bilo. Jedan od željenih obiteljskih scenarija jest i da djevojčice imaju stariju braću. Svakako je to lijepi balans – objasnio je Ivica i pritom rekao kako su na vijest reagirali djed Ante i baka Mica.

– Bili su jako dirnuti. Nitko to nije očekivao – priznao je.