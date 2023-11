Ivana Paradžiković uživa u Dubaiju, objavila fotku: 'Stav kad odjeneš odjeću u vrijednosti 50.000 eura'

Bivša urednica i voditeljica emisije "Provjereno" Ivana Paradžiković sve češće s pratiteljima na društvenim mrežama dijeli detalje iz privatnog života na društvenim mrežama, a ovaj put je pokazala kako se provela u dućanu brenda Louis Vuitton. Ivana je trenutačno u Dubaiju, gdje se odmara, ali i proživljava nova iskustva - visi na sajli 220 metra iznad zemlje. No, nakon adrenalinske injekcije iskustva koje je doživjela na 'Sky View Observatory', došlo je vrijeme za lakše izazove. Tako je ušla u dućan brenda Louis Vuitton gdje je isprobala nekoliko komada odjeće.

- Stav kad odjeneš odjeću u vrijednosti 50.000 eura. Nisam sigurna da se ovako nosi Louis Vuitton, ali prodavačici sam se jako svidjela - napisala je Ivana uz sliku na kojoj je odjevena u kratki top i hlače, dok na nogama ima štikle, a na ramenu torbu brenda legendarne modne kuće.

Foto: instagram

- Zaključala je garderobu, donijela nam kavu i uživala gledajući me kako isprobavam odjeću koju si ni u ludilu ne mogu priuštiti. Pitala sam je jel' ona toga svjesna. Zna li da se samo zabavljam, da ništa neću kupiti! Odgovorila mi je da uživa pružiti osjećaj luksuza svakome, ne samo onima koji si to mogu priuštiti! Zapravo, ona je time kupila mene - dodala je Paradžiković koja je kasnije otkrila da ipak iz dućana nije izašla praznih ruku, već si je priuštila set testera parfema.

VEZANI ČLANCI:

Foto: instagram

Paradžiković je nedavno obavijestila pratitelje o osvojenom novom planinskom vrhu te je opisala kako joj nije bilo lako uspeti se na 1965 metara, ali se na kraju isplatilo i ne žali.

- Pobijediti sebe! Vjerujte mi, isplati se. Dići se u 5. Hodati uzbrdo s ekipom s ozbiljnom kondicijom. Borila sam se sa zrakom, pulsom u grlu i unutarnjim demonima koji su šaptali da se vratim u krevet, da odustanem, da je pogled i odozdola dovoljno dobar. Ali, ušutkala sam ih i nastavila hodati, a trud se isplatio! Uvijek je tako. Za dobre se stvari treba potruditi i onda te život nagradi! 1965m je, ali ja se osjećam kao da sam na vrhu svijeta! - napisala je Ivana u objavi na Instagramu, a u komentarima joj se javila i Nina Badrić te brojni drugi koji su joj čestitali na novom usponu.

GALERIJA Zvijezda 90-ih snimljena kako prodaje kuhani grah i puricu s mlincima na Dolcu

- Prekrasno, bravo Ivana! Odličan pogled. Bravo, predivno je gore - napisali su joj u komentarima ispod fotografija snimljenih na vrhu Mrežce u Sloveniji. Kako uzbudljivo i nepredvidljivo može biti na planini i s kakvim se sve vremenskim uvjetima susreću planinari Ivana je najbolje doživjela nedavno kada je tijekom uspona na Bijele i Samarske stijene.

- Avantura u nekoliko fotografija: od sreće, užitka, euforije do čistog zadovoljstva! Noćili smo u šatoru, Ratkovo sklonište je bilo puno. Negdje oko tri rikao je, kažu, jelen. Oko četiri počela je kiša, potom i tuča. Spavali uglavnom nismo, jer kakvo spavanje od uzbuđenja, svega…jedna je to od onih noći koje pamtiš cijeli život. U šumi, u šatoru, na planini, ali s planinarima koji znaju što rade; zato i jesam tu, da naučim da se priroda cijeni, a ne podcjenjuje. Bijele i Samarske stijene imaju status strogog prirodnog rezervata, što je najstroži oblik zaštite prirode. Zasluženo, jer ljudi, kakva je to priroda! Divlja i predivna. Vihoraski put koji povezuje Bijele i Samarske izgleda poput kulise za Gospodara prstenova i Jurassic park zajedno. S razlogom kažu da je to najatraktivniji planinarski put u Hrvatskoj! Nakon takvog iskustva, nije ni čudo da s planine silaziš kao neki drugi čovjek. Spajajući se s prirodom, spojiš se sa životom. - napisala je nedavno Ivana nakon uspona na Bijele i Samarske stijene.

VIDEO Severina pokazala poruku koju joj je poslala gledateljica: 'Prasice, uvijek si mi išla na živce'