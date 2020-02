Ivana Mišerić pokazala zavidne trbušnjake, a tajna njezine linije nije u vježbanju

Radijska voditeljica Ivana Mišerić ima liniju na kojoj joj zavide brojne žene, a njena tajna dobrog izgleda nije ni u posebnom režimu prehrane niti u svakodnevnom vježbanju.

- Vrlo je jednostavno, jedem stres za doručak. Šalim se...potrošim to što pojedem jer sam relativno aktivna ovako preko dana.

Od rane zore sam u pogonu pa je to to jer ne vježbam, a ni ne pazim što jedem. Jedem što želim, nekad više, nekad manje - otkrila je voditeljica za Gloriju.hr.

Jučer je objavila fotografiju na kojoj je pokazala zavidne trbušnjake i obožavatelji su joj se odmah javili u komentarima s pohvalama na račun njezinog izgleda. Ivana kaže kako nije baš sportski tip i nikako da dođe na ti sa sportom, ali zahvaljujući svom psu dosta vremena provodi vani u dugim šetnjama sa svojim ljubimcem.

Foto: Instagram