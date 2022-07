Ivana je s Trumpom bila 15 godina u braku, a tijekom brakorazvodne parnice optužila ga je za silovanje

Ivana Trump, prva supruga bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa preminula je u 73. godini i od bivše supruge s kojom je bio 15 godina u braku i dobio troje djece, oprostio se i Trump te u izjavi napisao:

- Ivana je bila divna, lijepa i nevjerojatna žena, koja je vodila sjajan i inspirativan život. Bila je jako ponosna na svoje troje djece, Donalda Jr., Ivanku i Erica. Bila je jako ponosna na njih, kao što smo svi mi bili jako ponosni na nju. Ljubavna priča Ivane i Donalda počela je kao u mnogim hollywoodskim filmovima. Ona je u restoranu s društvom pokušavala pronaći slobodan stol kada je njezina ljepota i privlačnost privukla Donalda koji se zatekao u istom restoranu i odmah je odlučio Ivani i društvu osigurati stol. Bilo je to 1976. godine kada je Ivana iz tadašnje Čehoslovačke stigla u Ameriku i dok je istraživala New York s prijateljima jedna od prvih osoba koju je upoznala bio je Trump.

- Nakon što nam je pomogao pronaći slobodan stol ostao je sjediti s nama. U jednom trenutku samo se ustao i otišao i prije toga je platio račun poput pravog džentlmena. Kada sam izašla iz restorana Donald je sjedio u limuzini i odveo me kući - ispričala je Ivana jednom prilikom početak njihove romanse. Vjenčali su se 1977. godine, a iste im se godine rodio i sin Donald Trump Jr., dvije godine kasnije dobili su Ivanka, a 1984. su dobili i treće dijete, sina Erica. U 80-ima zajedno su gradili Trumpovo poslovno carstvo i Ivana je aktivno sudjelovala u uređenju interijera Trumpovih hotela i kockarnica i Trump je imao povjerenja u njezin ukus i poslovne odluke. Tijekom 15 godina braka nije joj bio vjeran i ona je to slutila, ali nije htjela priznati samoj sebi sve do susreta s glumicom Marlom Maples.

- Odjednom sam vidjela da mi prilazi neka lijepa plavuša. Rekla mi je: Ja sam Marla i volim tvog muža. Voliš li ga ti?. Naravno da ga volim, odgovorila sam, zapanjena njenom drskošću. Ipak, u tom trenutku sam znala da je moj brak gotov - prisjetila se u jednom razgovoru Ivana trenutka u kojem je shvatila da mora zatražiti razvod. Mediji su pozorno pratili sve detalje u ovoj brakorazvodnoj parnici tijekom koje je Ivana iznijela i optužbu da ju je Donald silovao, a kasnije kada se kandidirao za predsjednika je te optužbe i javno povukla. Predbračni ugovor koji je potpisala nije joj osigurao puno toga, ali na kraju razvoda nije izašla siromašna. New York Times je te 1992. godine prenio kako je Ivana nakon razvoda dobila od Trumpa 14 milijuna dolara, vilu od 45 soba u Connecticutu, stan u zgradi Trump Plaza na Manhattanu i pravo na korištenje rezidencije Mar-a-Lago u Floridi jedan mjesec u godini i dobila je skrbništvo nad djecom i mjesečnu alimentaciju u iznosu od 650 tisuća dolara godišnje.

