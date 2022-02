Ivana Banfić o preseljenju na selo: 'Dvadeset godina sam živjela na štiklama, a onda se nešto preokrenulo'

Dance zvijezda Ivana Banfić (52) ne prestaje oduševljavati svojim životom na selu. Nedavno je tako pokazala kako čisti štalu, a sad je ispričala više o svojem životu na selu.

Kazala je da je tu odluku davno donijela te da joj je velika želja bila živjeti u prirodi. - Dotad, do te odluke sam živjela 20 godina samo na štiklama, u utegnutim haljinama, i bila sam vlasništvo medija, i stalno sam morala biti super, i morala sam biti lijepa. I bez obzira jesam li imala temperaturu, ili nisam, ili mi se baš danas nije dalo, ali odlučila sam. Ja sam lijepa i prirodno. Ne trebam sve te fasade da budem lijepa. To mi se nešto preokrenulo. - rekla je za emisiju Nove TV 'Zdravlje na kvadrat'. Dodala je i da jako voli raditi u vrtu te da je to smiruje.

Pjevačica je ispričala da je odlučila iz prirode uzeti sve što može, a to su zdrava hrana i duševni mir. -Priroda me naučila toj tišini. Ovo što sad slušamo, tišinu, to je naše prirodno stanje. To smo mi. Svi čeznu za tim - rekla je Ivana.

Kroz razgovor otkrila je i da je vrsna kuharica, ali da je to bila i prije. - Pa ja sam to i prije radila, samo nisam radila to javno za kamere. Znači za van sam bila moj posao, štikle, tepih, a doma sam u trenirci razvlačila tijesto i kuhala. I sve ostalo. Nije to sad ovo što celebrity pokazuju na van. To je uloga za van. To je show. To su dva života. Ne izgleda to baš tako, pogotovo ne kod nas - otkrila je.

Inače, Banfić, poznato još i kao I Bee vlasnica je velikih hitova poput 'Šumica', 'Imam te', 'Godinama', koje je snimila s Dinom Merlinom i mnogih drugih.

