Iscrpljeni teškim uvjetima, natjecatelji su podijelili svoje frustracije: Osjećam tešku glad, težak pad energije

Survivor još jednom dokazuje zašto je jedan od najuzbudljivijih televizijskih formata na svijetu, a u novoj epizodi, natjecatelji su se okupili na plemenskom vijeću, gdje su se otkrile duboke nesuglasice i problemi iz kampova. Kandidatima žutog tima na vijeću se pridružila Jelena Putnik prvi put nakon ozljede zgloba. „Falili ste mi puno. Kad sam dolazila ovdje s vama, bojala sam se tri stvari: da ću se osramotiti, da ću razočarati ekipu koja stoji iza mene i da ću izletjeti prvi tjedan. Mislim da se prvo i drugo nije dogodilo, ali na trećoj želji sam morala bolje poraditi“, poručila je Jelena kroz suze jer je natjecanje za nju prerano završilo zbog ozljede. „Žao mi što ova avantura nije trajala duže. Kad vam dođe da odustanete, znajte da ima tisuću ljudi koji bi htjeli biti na vašem mjestu, uključujući i mene. Dala bih sve da mogu ostati“, dodala je Jelena, a njezin oproštajni govor raznježio je mnoge.

Nakon Jeleninog odlaska, uslijedile su nove nominacije. Žuti tim, koji je već ranije donio odluku i odabrao Niku i Nikija za eliminacijsku bitku, čekao je odluku zelenog tima. Oni su pak izglasali da u borbu za opstanak mora Ivan, a Anastasja koja ima ogrlicu osobnog imuniteta odabrala je još i Aleksu. No, prije nego što su se eliminacijske igre uopće mogle održati, stigao je još jedan šokantan obrat. Već iscrpljeni teškim uvjetima, natjecatelji su podijelili svoje frustracije. Niki se požalio na glad i pad energije: „Gladan sam najviše. Osjećam tešku glad, težak pad energije. Mogao bih pojesti sve što skuhamo za sve. Nisam znao gdje točno dolazim jer nisam gledao Survivor prije. Čekam da mi prođu krize, da se bolje osjećam i da nastavim dalje.“

Anastasja, koja je imala ogrlicu osobnog imuniteta, odlučila je da u eliminacijsku igru ide Aleksa, smatrajući da se nije dobro uklopio u tim. No, Aleksa se nije složio s time: „Smatram sebe odličnim karakterom, kako za ovaj show, tako i za takmičenje.“ Napetost se dodatno povećala kada je zeleni tim odlučio poslati Ivana u eliminacijsku bitku. No, umjesto borbenog duha, Ivan je priznao kako zapravo priželjkuje odlazak: „Nisam se snašao u ovome. Drugačiji su uvjeti od onoga što sam mislio da Survivor jest.“ Pravi šok uslijedio je kada je Ivan odlučio odustati, zbog čega se eliminacijski duel nije održao. Njegova odluka razočarala je mnoge, a obrazložio ju je na neočekivan način: „Odlučio sam da se ne želim boriti i da odustajem. To je kao kad imaš djevojku, oženiš se njom i nakon tri dana se razvedeš.“ Njegove riječi šokirale su suigrače, a pogotovo Milanku, koja je kratko komentirala: „Ne mogu vjerovati da želi odustati.“ S Ivanovim odustajanjem, preostali natjecatelji ostaju u igri, no nove nominacije slijede uskoro, a tko će se naći na tapeti, tek ćemo doznati.