Influencerica uzvratila licemjerima: Napali ste me zbog slike na kojoj dojim, a vi tražite snimku ubojstva

Influencerica Nataša Gardašević-Kovačević iz Crne Gore na svojim profilima na Instagramu i TikToku često komentira društvo i odnose među ljudima te se osvrće na to koliko je društvo danas licemjerno. U novim objavama na ovim mrežama je komentirala dvoličnost ljudi i kao primjer je dala situaciju u kojoj se sama našla. Naime, Nataša, kojoj je na društvenim mrežama nadimak @njezvanova pisala je o tome kako su je mnogi kritizirali zbog snimke na kojoj doji svoju djecu, a sada ti isti koji su je kritizirali po internetu traže snimku ubojstva u Gradačcu koju je ubojica prenosio uživo na Instagramu.

- Dogodi se ubojstvo, femicid, dogodi se da žena bude ubijena, koja je prijavila obiteljsko nasilje. Dogodi se da ta žena bude ubijena u lajvu, na društvenoj mreži i da ta mreža ukloni taj sadržaj zbog nasilja. Tisuću puta smo govorili da se ne treba ponašati senzacionalistički kad se te stvari događaju, znam da inspiriraju na slično ili isto. I vi u takvoj situaciji čeprkate da nađete snimku, da vidite, jer to je za vas senzacija kako je jedan luđak, jer znamo da je odsustvo empatije psihopatologija, je li afekt ili što, ubio svoju ženu pred djetetom i ubio putem još neke ljude... - rekla je na TikToku Nataša i dodala kako joj nije jasno kako ljudi mogu toliko kopati u nadi da pronađu tu snimku koju je Instagram maknuo, a oni je nisu uspjeli vidjeti prije toga.

- I vi mi se onda nađete pošteni kad ja izbacim sliku gdje tandemski dojim dvije bebe s jednom namjerom i ciljem. Prati me 200.000 ljudi na Instagramu, u Crnoj Gori samo 13 posto žena doji, da ohrabrim one žene jer dojenje je generalno jako teško i zahtjevno i vi se nađete poštene kako je to jedan intiman čin, a ovdje tražite da vidite kako je čovjek ubio ženu. E, u tome se ogleda vaš moderni personality i ogleda se tko ste. Ljudi na Balkanu su vrlo skloni imati duple standarde i praviti se pošteni ili na tuđi račun ili dok ih netko gleda. Kad se ugase svjetla onda tražite snimku na kojoj je čovjek ubio ženu - rekla je u svojim objavama Nataša.

Na ovu temu je na Instagramu napisala i ovu objavu te je uz nju objavila jedan mural snimljen u Škotskoj na kojem je nacrtana žena koja doji bebu.



- Sramotni mural negdje po Škotskoj, čini mi se. Zamisli ti ovu nekulturu. Izvadila dojku da doji dijete kome je to hrana.

E moji neandertalci, za vas su samo zvona i praporci. Ali meni nemojte prosipati dvojni moral. Hranjenje djeteta nema seksualnu konotaciju bez gdje je poremećenih i bolesnih. Ja nisam skinula sebe da pokazujem svoje tijelo kao seksualni objekt , nego da podržim žene da doje svoju djecu, jer statistika koja je nepogrešiva govori suprotno od toga 'da ste sve dojile pa niste slikale'.

Samo 13% žena u Crnoj Gori doji. Onaj tko u dojenju djeteta percipira seksualnost je ili dobro poremećen ili bezgranično tupav, a svakako pod okovima nametnutih obrazaca ponašanja koji su disfunkcionalni ali su sa svrhom prihvaćanje od strane mase.

Ja nisam vulgarna. I nikad to nisam bila. I što god maliciozno piskarali - ja to neću biti. Ova slika gdje ja tandemski dojim svoja dva sina je perfektan socijalni parametar nezrelosti društva za funkcionalan napredak. Ti kad slikaš što jedeš za story to onda nije intima. Ali je intima da moje dijete jede jer sam slikala i objavila? Pa kad opanke iz prkna izvadite i pođete malo među civiliziran svijet shvati ćete da ja nisam sumanuta nego ste vi zaostali. Sportski pozdrav - napisala je.

VIDEO Nakon što je potvrdila da se razvodi Ella Dvornik rastužila je pratitelje novom objavom na Instagramu