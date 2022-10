Influencerica Paula Sikirić otkrila da joj je kći bolesna: Upravo su na zaraznoj. Ljuta sam na naše zdravstvo

Bivša voditeljica i jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica Paula Sikirić (27) u srpnju prošle godine postala je majka djevojčice Arte Lie, a Paula često iskreno progovara o majčinstvu te svim problemima s kojima se susreće. Ovoga je puta sa svojim pratiteljima na Instagram storyju pratiteljima podijelila što joj se trenutno događa u životu. Influencerica je na jednostavnoj ružičastoj pozadini napisala s čim se trenutno bori.

- Artica je i dalje bolesna. Od 8. listopada. Upravo su ona i tatek na zaraznoj. Samo da sve bude ok, ali i da možemo na put koji je bukiran još od kolovoza – započela je Sikirić, a potom je podijelila kako se ona osjeća.

Foto: Instagram screenshot - Ljuta sam na naše zdravstvo. Ne sve, ali generalno sam ljuta – opisala je.

- Već dva tjedna ju vucaramo kod pedijatrice koja joj prepisuje sirupe, a to što ima proljev od prvog dana, ništa. Možda nam je 'predugo' trebalo da uzmemo stvar u svoje ruke i odemo na zaraznu s uzorkom stolice, ali nekako 'vjeruješ' doktoru što je savjetovao. I eto nas doma, tjedan tri proljeva i produktivnog kašlja. Nadam se da ništa ozbiljno nije – ispričala je bivša voditeljica.

Foto: Instagram screenshot Inače, Paula često sa svojim pratiteljima dijeli kako se osjeća te kako izgleda majčinstvo. Tako je nakon nekoliko mjeseci majčinstva objavila video u kojem je progovorila o svim obavezama koje je nosila na svojim leđima, te o tome kako je to utjecalo na njeno psihičko i fizičko zdravlje.

- Mala doza realnosti. Prvo da vam pokažem količinu kose koja mi je otpala, koliki su mi zalisci. Uopće ne znam kako će ovo na kraju izgledati, kad će prestati ispadati, tek ispada tjedan dana i strah me kako će izgledati za pet i pol mjeseci. Kažu da šest mjeseci ispada - rekla je Sikirić i dodala:

- Evo ja sam počela pucati biti mama, biti kućanica, biti domaćica, biti uspješna u poslu i pokušati održavati ono što sam radila jer je i to teško. Uz sve to se i školovati dodatno jer sam ja upisala dva smjera kako bi ubila dvije muhe jednim udarcem. Imati dva psa i njihove potrebe održavati na nivou i uz sve to ostati normalan - požalila se Paula. Nakon videa objavila je i ohrabrujuću poruku s kojom su se poistovjetile mnoge majke.

- Ok je ne biti ok. Neovisno imale samo jedan zadatak, a to je briga o bebi ili balansirale između posla, kućanstva, bebe, obrazovanja. Ok je biti loše, imale pomoć ili ne. Možda uz pomoć pukneš kasnije, ne znam. Mi sve sami 'hendlamo' i baš je teško - zaključila je bivša voditeljica.

Paula je vijest o trudnoći objavila početkom prošle godine kada je otkrila da je trudna već 14 tjedna. Ubrzo nakon na Instagram profilu pokazala je i zaručnika kojeg je dugo skrivala od očiju javnosti, a zaručila se u kolovozu prošle godine nakon tri mjeseca veze.

