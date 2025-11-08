Radovi nastali od 1960-ih do sredine 1980-ih daju uvid u stvaralaštvo koje ne svjedoči samo o razvoju kazališnog plakata, nego i o energiji Zagreba tog vremena, a upravo je to razdoblje bilo kada je Studentski centar bio više od studentske institucije, bio je epicentar kulturne scene grada kojoj su tada pripadali Galerija SC, Muzički salon, MM centar, Komorna pozornica koja se 1967. transformirala u Teatar &TD, te Grafički servis SC - radionica u kojoj su nastajali neki od najvažnijih hrvatskih plakata 20. stoljeća.
Mihajlo Arsovski, najdugovječniji među njima, postavio je temelje vizualnog identiteta Teatra &TD. Njegovi tipografski plakati, minimalistički i precizno komponirani, i danas djeluju jednako suvremeno. Umjesto ilustracije, Arsovski koristi slova kao glavni alat izraza, stvarajući ritam i emociju samo tipografijom. Nakon njega pojavljuje se Boris Bućan, već afirmirani autor poznat po drskom i konceptualnom pristupu. Njegovi plakati za &TD bili su duhoviti, provokativni i često ironični. Umjesto da prikazuje predstavu, Bućan koristi dizajn kao komentar vremena u kojem živi, stvarajući kratku, ali snažnu fazu suradnje s kazalištem.
davor bruketa piše za večernji:
Hommage dizajnerima koji su svojim radom za Teatar &TD oblikovali vizualnu memoriju Zagreba
HDD galerija nastavlja sa sjajnim programom, a 24. listopada otvorena je izložba "Dizajn za Teatar &TD 1964 - 1983: Mihajlo Arsovski, Boris Bućan, Željko Borčić & Mirko Ilić", kustosa Marka Goluba i Dejana Kršića. Izložba okuplja radove četvorice autora čiji su plakati i vizualni jezik oblikovali jedno od najživljih i najinovativnijih razdoblja hrvatskog grafičkog dizajna
